AOG Patagonia 2026: Finning proyecta triplicar su tamaño en 4 años con Vaca Muerta y la minería como motores

En el marco de Argentina Oil and Gas Patagonia ( AOG ), Finning , distribuidor exclusivo de Caterpillar , presentó su estrategia de crecimiento para los próximos años. En diálogo con +E , Germán Wilson, Country Manager de la compañía, explicó que la empresa aspira a triplicar su tamaño en los próximos cuatro años , con Vaca Muerta y la minería como ejes de esa expansión.

Según Wilson, la participación en la feria tiene un objetivo claro: mostrar qué es la compañía. “Nosotros participamos en la cadena de valor en distintos puntos”, señaló el ejecutivo en el stand de +E.

En el segmento de producción, y en particular en fractura, Finning exhibió el motor 3512E, que ilustra su rol en esa actividad. Wilson destacó que más del 70% de los motores que operan actualmente en Vaca Muerta son Caterpillar, según su propia declaración durante la entrevista.

La empresa también llevó información sobre otros segmentos del negocio petrolero, como la compresión de gas. A eso se suman los equipos de construcción, con las máquinas tradicionales de Caterpillar, además de las soluciones de generación y alquiler.

"Crecimiento exponencial"

El ejecutivo describió un escenario de expansión marcada en la operación de la cuenca. “Hemos visto un crecimiento muy fuerte de lo que es la operación en Vaca Muerta”, afirmó.

En ese contexto, Finning duplicó su capacidad en los últimos años e invirtió más de 12 millones de dólares en su base del Parque Industrial. Hacia adelante, la compañía espera “un crecimiento exponencial”.

Para sostener ese ritmo, la empresa trabaja en dos frentes. Por un lado, busca contar con más personas capacitadas y con la infraestructura adecuada. Por otro, coordina con sus clientes para disponer de inventarios de repuestos, equipos, servicios y tecnología.

La feria como espacio de encuentro

Wilson valoró el evento como el momento en que se reúnen los actores de la cadena de valor de Vaca Muerta “para poder hacer que esa proyección de futuro tan potente se haga realidad”. Más allá del clima lluvioso de la jornada, que “no es necesariamente el mejor marco”, el ejecutivo subrayó la importancia de conversar y buscar oportunidades de sinergia.

La feria también permite el contacto con distintos perfiles de clientes. Por un lado, quienes mantienen una relación consolidada de muchos años con la empresa. Por otro, quienes recién ingresan a la actividad o llegan desde otros países y pueden aportar valor. Además, el espacio resulta propicio para dialogar a nivel ejecutivo y operativo sobre el proyecto y sobre cómo Finning, “como proveedor primario de la cadena de valor”, ajusta su propuesta a las expectativas del mercado.

Tres verticales de negocio

Wilson describió un proceso de crecimiento “bien potente”, sustentado en tres verticales: Energía: Oil and Gas, generación y motores industriales; Minería: la gran minería que avanza en San Juan, Catamarca y Salta a partir del RIGI; y construcción: a nivel nacional operan más de 15.000 unidades Caterpillar.

El plan de crecimiento trae un reto central: capacitar de manera acelerada a más técnicos. Wilson lo definió como un cuello de botella que afecta a toda la industria y no solo a Finning. A la vez, la empresa debe prepararse en capacidades para estar a la altura y, según sus palabras, “darles todas las certezas que ellos necesitan” a los clientes en el marco de su cadena de valor.