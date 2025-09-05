Alfredo Bonatto: "El Plan Andes es el cambio de paradigma del mercado"

El CEO de Petróleos Sudamericanos , Alfredo Bonatto , fue uno de los protagonistas de una nueva edición del streaming Vaca Muerta Insights , transmitido por LMPlay. En su intervención, analizó la producción convencional y no convencional en Argentina y destacó el rol del Plan Andes , al que definió como un punto de inflexión para el sector.

Actualmente, la compañía produce 15.000 barriles diarios en Mendoza Norte, dentro de la cuenca Cuyana, y otros 4.000 barriles en operaciones sobre el borde de cuenca en Río Negro y Neuquén. Además, en mayo se adjudicó el clúster Señal Picada – Punta Barda , uno de los bloques más productivos de la provincia rionegrina, tras un acuerdo con YPF.

El impacto del Plan Andes

YPF definió como prioridad estratégica volcarse por completo a Vaca Muerta. Ese rumbo forma parte del Plan 4x4, que apunta a ordenar su portafolio y dirigir con mayor eficiencia los recursos para posicionar a la petrolera como una empresa de shale de clase mundial.

Ante esto, Bonatto destacó el valor del Plan Andes: “El Proyecto Andes, para mí, es un ícono importante. Es un hito porque es el cambio de paradigma o la reconfiguración del mercado. Antes había mucha producción concentrada en pocas compañías. Hoy la matriz productiva cambió y hay más jugadores en escena”.

En ese sentido, planteó que el mercado tenderá a dividirse entre compañías medianas y pequeñas orientadas al convencional, y grandes firmas dedicadas a sostener las inversiones en el no convencional. "Va a haber un mercado donde va a estar orientado a compañías de cierto tamaño, enfocadas al convencional. Y otras compañías que están 100% enfocadas en el NOC, que le da la capacidad financiera, el ruedo financiero para sostener los niveles de inversión", dijo.

De cara al futuro, anticipó la llegada de una “segunda generación del no convencional”, ligada a la refractura de pozos y al aprovechamiento de pozos maduros, una dinámica similar a la que se observa en Estados Unidos con las empresas independientes. "Cuando vas ahí, vos ves compañías más chicas dedicándote al NOC. Eso es una reconfiguración de mercados", agregó.

“El punto inicial para mí es el Proyecto Andes, donde YPF hace un foco estratégico en salir de eso”, sostuvo Bonatto.

Convencional vs. No convencional

Bonatto subrayó que la industria se divide en dos ejes claramente diferenciados: “Son dos escenarios totalmente diferentes. Hoy decimos que el sector tiene dos subsectores: por un lado, el no convencional y por otro el convencional. Al principio fue un proceso de transición, pero ahora se ve claramente que incluso las cuestiones técnicas son muy separables”.

El ejecutivo explicó que ambos modelos representan “dos negocios distintos, con estadios temporales diferentes”: mientras el no convencional se encuentra en una etapa incipiente, el convencional transita la segunda mitad de su vida productiva.

También detalló que en el no convencional la centralidad está en la fractura y la geomecánica, con pozos horizontales y áreas de drenaje extensas, mientras que en el convencional predominan los pozos verticales, el manejo de agua, corrosión y factores múltiples.

En tanto, Bonatto subrayó que la prioridad no es perforar más pozos, sino operar con eficiencia: “Lo nuestro son los inyectores. Inyectores, work over, pulling. Porque movemos 90% de agua, 95% de agua y 5% petróleo. Es decir, hacemos un gran movimiento energético para obtener una pequeña porción de petróleo. Movemos mucho volumen, entonces tenemos que ser muy eficientes en el tiempo que el pozo está en extracción efectiva y en la energía que utilizamos. Debemos afinar los recursos y hacerlos muy productivos”.

"Hay un beneficio fiscal cuando hay que perder un poquito para ganar más. Eso viabiliza a un montón de campos que hoy están parados en Argentina”, señaló.

Márgenes y riesgos en la industria

Por otra parte, el directivo de Petróleos Sudamericanos también se refirió a la necesidad de acercar la industria a la sociedad: “La industria tuvo un gran problema histórico: no explicar bien su actividad. Nosotros muchas veces hablamos de licencia social, pero no supimos explicarle a la sociedad lo que hacíamos. Este es un negocio de riesgo, con tres riesgos centrales: geología, precio y geopolítica. La actividad no supo explicar que era un negocio que tenía esos riesgos y no supo explicar los márgenes, porque siempre se ha visto la parte exitosa del petróleo, pero nunca explicamos cuando nos va mal. Cuando un pozo es estéril, es estéril".

“El éxito exploratorio es el 10%. Tenemos técnicas y herramientas para acotar el riesgo, pero gran parte del trabajo del management es reducir el riesgo del negocio. Si el ambiente de negocio es más tranquilo, porque tenés menos conflictividad, menos problemas, obviamente el ámbito para invertir, hacer cosas, es más claro", dijo.