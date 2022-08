El 50% de los usuarios de electricidad no será subsidiado

En el país, hay 14,5 millones de usuarios de electricidad de los cuales 7 no pidieron continuar con el subsidio. Además, según el titular del ENRE, hay cerca de 11,5 millones de usuarios residenciales de los cuales 7 millones solicitaron y 4,5 no pidieron. “Tenemos ver si realmente, el criterio por el cual no han solicitado la continuidad de los subsidios. Si no lo han hecho es porque no lo necesitan, si no entran dentro de los estándares o si no saben cómo solicitarlo”, sostuvo Martello en diálogo con Urbana Play.