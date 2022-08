Sapag: "Las petroleras necesitan contar con dólares para importar insumos"

Jorge Sapag , el ex gobernador de la provincia de Neuquén, pasó por el estudio de LM Play en la edición local Argentina Oil & Gas (AOG Patagonia) , en Espacio Duam, para conversar con +e . El ex mandatario valoró las medidas anunciadas por el ministro Sergio Massa en el marco de la mega expo y brindó su mirada sobre Vaca Muerta, dado que como titular del Poder Ejecutivo fue uno de los impulsores de los no convencionales.

"La reglamentación para la disponibilidad de divisas es muy importante: las empresas necesitan contar con dólares para importar insumos. El canal verde que anunció Massa para insumos y maquinarias, nuevas y usadas que puedan venir, le da agilidad a la industria y termina con trabas burocráticas. Si hay que hacer fracturas, hay que hacerlas en días, no se puede esperar un repuesto", afirmó.

La extensión de Oldelval es clave para llevar el crudo hacia Puerto Rosales con fines de exportación, además de OTASA que permitiría transportar petróleo neuquino hacia Chile. "Cuando estén plenos esos dos oleoductos representarían entre 7000 y 8000 millones de dólares a los actuales precios del petróleo", añadió Sapag.

"¿Qué pasaría hoy en el país si no hubiéramos tomado la decisión de iniciar Loma Campana y el desarrollo no convencional? El país actualmente se abastece en un 50% de petróleo de la provincia de Neuquén y casi un 70% del gas de Neuquén. Si eso no existiera, el país tendría que disponer de 25.000 millones de dólares por año, que no los tiene, para comprar gas y petróleo en el mundo", señaló.

Sergio Massa, el ministro de Economía hizo mención a Sapag y le pidió que sea un asesor en temas de energía. No es desconocida la buena relación de ambos dirigentes políticos, pero quien fuera mandatario provincial en dos oportunidades entre 2007 y 2015 aclaró los dichos del titular de la cartera de hacienda, producción y agricultura.

"Simplemente me puse a disposición para colaborar, de forma virtual y no con un cargo porque no esa la idea, sino de forma incondicional para respaldar todas las acciones que son necesarias para desarrollar una política de estado en materia de gas y petróleo, sobre todo en Vaca Muerta", señaló quien fuera mandatario provincial en dos oportunidades entre 2007 y 2015.