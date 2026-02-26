YPF Luz amplía su red de energías renovables con el parque eólico CASA

YPF Luz inauguró el Parque Eólico CASA , un desarrollo de autogeneración de energía renovable que marca un nuevo hito para la compañía. Ubicado en Olavarría, en la planta de Cementos Avellaneda , cuenta 63 MW de potencia instalada y demandó una inversión de 80 millones de dólares.

Está compuesto por 9 aerogeneradores Nordex Delta 4000, con una potencia individual de 7 MW y una altura total cercana a los 200 metros. Del total de la capacidad instalada, 4 aerogeneradores (28 MW) están destinados al autoabastecimiento de la planta de Cementos Avellaneda , mientras que los 5 restantes (35 MW) aportan energía renovable a clientes industriales de YPF Luz a través del Mercado a Término.

El acto de inauguración contó con la presencia de Laura Delgado, subsecretaria de minería de la Provincia de Buenos Aires, Maximiliano Wesner, intendente de Olavarría, Martín Mandarano, CEO de YPF Luz y José Luis Maestri, CEO de Cementos Avellaneda.

Acto Parque eólico CASA YPF Luz (3) YPF Luz avanza con su plan verde y suma un parque eólico clave en Olavarría.

Un nuevo proyecto de YPF Luz

“La inauguración del Parque Eólico CASA refleja nuestro compromiso con el crecimiento de la matriz energética del país. Este desarrollo, que se realizó en estrecha colaboración con Cementos Avellaneda, demuestra cómo YPF Luz puede adaptar las necesidades concretas de nuestros clientes con soluciones de abastecimiento eficientes”, expresó Martín Mandarano, CEO de YPF Luz.

“La puesta en marcha de este proyecto nos llena de orgullo. Significa para nosotros un paso más en la realización de nuestro propósito: Impulsar el progreso responsable de la sociedad, desarrollando soluciones constructivas innovadoras, con cercanía y sostenibilidad. Este desarrollo refuerza el compromiso de continuar reduciendo nuestra huella ambiental, en línea con nuestra hoja de ruta definida para alcanzar las metas de descarbonización al 2030”, expreso José Luis Maestri, CEO de Cementos Avellaneda.

Con esta inauguración, la compañía alcanza una capacidad instalada total de 3.5 GW, de los cuales 819 MW corresponden a energía renovable. Durante 2026, continuará con la construcción de importantes proyectos como el Parque Solar El Quemado en Mendoza y un proyecto de almacenamiento de baterías en Gran Buenos Aires.

Parque eólico CASA YPF Luz energía renovable eólica parque eólico aerogenerador (10)

Parque Eólico CASA

Genera 63 MW de potencia de fuente renovable.

Energía equivalente a más 72.000 hogares argentinos.

Superficie: 450 hectáreas.

Factor de capacidad: 47.2%.

Energía generada: 260.000 MWh/año aprox.

Inversión: USD 80 millones.

Generación de empleo local directo en pico de obra: 150 personas contratadas, impulsando así la economía local.

Contratación de 50 empresas locales: metalúrgica, traslados, hotelería, corralón, alimentos, etc.

Características de cada aerogenerador