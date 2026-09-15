Los Nihuiles: por qué Mendoza y La Pampa disputan desde hace 53 años las regalías del Atuel

La disputa entre Mendoza y La Pampa por las regalías del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles no comenzó esta semana. Tiene más de medio siglo de historia y su último capítulo, la medida cautelar presentada por el gobierno pampeano, es apenas el eslabón más reciente de una cadena de decretos, fallos y reclamos que atraviesan la relación entre las dos provincias desde 1973.

El conflicto arranca con el Decreto 1560/73 , firmado durante el gobierno de facto de Alejandro Lanusse. La norma estableció que la regalía hidroeléctrica prevista en el artículo 43 de la Ley 15.336 —equivalente al 12% de la energía vendida— se repartiera en partes iguales entre Mendoza y La Pampa: 6% para cada provincia. La represa está emplazada sobre el río Atuel , en territorio mendocino, pero el curso de agua nace y atraviesa también suelo pampeano, lo que sostuvo durante décadas el criterio de reparto compartido.

El Decreto 1560/73 dio origen a medio siglo de disputa por el Atuel.

Las dos posiciones

Casi veinte años después, en 1992, la Nación, Mendoza y La Pampa firmaron un convenio interjurisdiccional, homologado por la Corte Suprema de Justicia. Según sostiene ahora el gobierno pampeano, ese acuerdo implicó que los firmantes "asumieron expresamente obligaciones respecto del pago de regalías hidroeléctricas a favor de La Pampa", en un marco donde "ninguna de sus partes puede modificar unilateralmente los compromisos asumidos". Ese convenio es hoy el principal sustento jurídico del reclamo de La Pampa.

Con los años, Mendoza construyó un argumento distinto: el derecho a las regalías corresponde a la ubicación de la fuente hidroeléctrica, no a la trayectoria del río. Ese criterio fue convalidado por la Corte Suprema en 2003 y 2009, a través de los Fallos 326:3521 y 332:212. Esas dos sentencias serían, años más tarde, el fundamento central que invocaría el Gobierno nacional para modificar el esquema vigente desde 1973.

Mendoza recupera lo que legítimamente le pertenece: el 100% de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles



Es una noticia histórica y el resultado de años de defensa de nuestro patrimonio, con un enorme trabajo de Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado pic.twitter.com/zpIgWZSFrY — Jimena Latorre (@JimehLatorre) September 11, 2026

El decreto que cambia el reparto

El punto de inflexión llegó hace unos días, más precisamente el 12 de septiembre de 2026, cuando el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron el Decreto 982/2026. La norma deroga el histórico Decreto 1560/73 y establece, en su artículo 4°, que la regalía "que se devengue a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, corresponderá en su totalidad a la Provincia de Mendoza, por encontrarse íntegramente en su territorio la fuente hidroeléctrica efectivamente aprovechada".

El decreto se apoya en dos razones concurrentes: los fallos de 2003 y 2009, y la necesidad de destrabar la licitación del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, dispuesta por el Decreto 667/2026. La Nación, de hecho, necesita ordenar esta diferencia para poder avanzar en esa licitación.

Río Atuel: sus regalías también son pampeanas.



Hemos presentado ante la Justicia Federal una medida cautelar pidiendo la suspensión inmediata de los artículos del Decreto Presidencial Nº 982/2026 que vulneran nuestros derechos.



Nos respaldan leyes, acuerdos y sentencias de la… pic.twitter.com/zp0zB8rf8z — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) September 14, 2026

La reacción pampeana

El gobernador Sergio Ziliotto cuestionó la medida de inmediato en la red X: "Río Atuel. No solo Mendoza nos robó un río. Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías. No nos quedaremos quietos, el Río Atuel también es pampeano".

Ese reclamo se transformó, el 14 de septiembre, en una medida cautelar ante la Justicia Federal, con la que La Pampa busca "evitar que el nuevo esquema se consolide en las futuras concesiones" y "preservar temporalmente el régimen que rigió durante décadas hasta que exista una decisión judicial definitiva". La presentación sostiene que el decreto configura "un avasallamiento a las autonomías provinciales",

Gobernador, mezclar la interjurisdiccionalidad del río Atuel con el origen de las regalías hidroeléctricas es confundir dos cuestiones distintas.



El río es interjurisdiccional. La fuente hidroeléctrica que genera la energía de Los Nihuiles está íntegramente en Mendoza. Por eso… https://t.co/tXIbCa2mMv — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) September 14, 2026

Mendoza celebra y anuncia un nuevo reclamo

Del otro lado del río, el gobernador Alfredo Cornejo celebró la decisión de Milei. Y posteó en la red X: "Mezclar la interjurisdiccionalidad del río Atuel con el origen de las regalías hidroeléctricas es confundir dos cuestiones distintas. El río es interjurisdiccional. La fuente hidroeléctrica que genera la energía de Los Nihuiles está íntegramente en Mendoza. Por eso la legislación, la jurisprudencia y los dictámenes de la Procuración del Tesoro sostienen que las regalías corresponden a la provincia de Mendoza donde está ubicada la fuente hidroeléctrica".

Y la ministra de Energía y Ambiente mendocina, Jimena Latorre, sumó un capítulo más a esta historia: anunció que la provincia reclamará a La Pampa el pago retroactivo de las regalías compartidas durante décadas, sobre la base de un reclamo presentado en 2022 que alcanzaba los US$ 680 millones, cifra que ahora deberá actualizarse.

Así, medio siglo después del primer decreto, la historia de Los Nihuiles suma un nuevo tribunal como escenario: la Justicia Federal deberá decidir si el reparto que rigió desde 1973 se mantiene mientras dura el litigio, o si el 100% para Mendoza queda firme desde ya.