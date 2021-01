Desde las cámaras de pymes( Ceipa y Capespe) se viene proponiendo a Nación y a YPF, la principal operadora del país y la que más ha invertido en el desarrollo shale, fortalecer la cadena de valor local. ¿En qué consiste? En respetar la contratación de empresas regionales, muchas de ellas asociadas a los servicios petroleros que tienen más de 30 años de experiencia y personal capacitado en forma permanente.

Si bien está la ley de Compre Neuquino -que posiciona a las empresas locales dentro de las licitaciones de las operadoras- desde las cámaras han observado que este esquema no se cumple en su totalidad. Es por eso que Fecene pide definiciones.

“Tuvimos la primera reunión de Fecene del año y se acordó continuar los contactos que ya tenemos, los operativos, trabajar sobre la ley del Compre Neuquino y la cadena de valor; también consensuar con YPF y las otras operadoras los mecanismos porque habíamos tenido avances importantes en un contexto favorable y que es la decisión política de Provincia, Nación y de YPF de priorizar la cadena de valor local y regional, que no es un dato menor”, agregó Phielipp.

Como viene informando +e, la crisis de las pymes neuquinas no se remonta a la del parate por el coronavirus ni al desplome del precio del Brent, asociado a la bajada demanda de combustibles: viene desde 2017 con las altas tasas de interés para conseguir créditos para capital de trabajo y el desplome de la actividad en Vaca muerta después de agosto de 2019, luego de que el ex gobierno nacional de Mauricio Macri congelara el precio interno del crudo para evitar una corrida inflacionaria. Este escenario no sucedió, las operadoras se perjudicaron y suspendieron equipos en la Cuenca Neuquina.

Otro punto que está dilatando el cierre de las pymes con los nuevos contratos de las operadoras en Vaca Muerta (YPF sostiene que en marzo tendrá 24 perforadores activos) es el cambio de la presidencia de la petrolera nacional, hoy bajo el flamante Pablo González, diputado nacional por el Frente de Todos en Santa Cruz.

“Cambió el presidente de YPF, esto implica toda una reformulación que uno tiene que esperar y ponerse a trabajar, ya que hay una reactivación de la actividad que va creciendo poco a poco y que esta reactivación se nota”, sostuvo el representante de Fecene.

Phiellip indicó que si bien ya se nota la reactivación de la industria hidrocarburífera en Neuquén, todavía hay varias pymes que están en la curda floja respecto del sostenimiento de las fuentes laborales. ¿Será el 2021 finalmente el año de la reactivación?.

mas-e-p-8-g-pymes.jpg La pymes neuquinas que trabajan en Vaca Muerta tiene las cuentas en rojo.

COVID: la encuesta que hizo de Ceipa

El escenario de crisis de las pymes fue medido hace unos meses por la Cámara Empresarial, Industria y Afines de Neuquén (Ceipa) en una encuesta que hizo a 44 pymes sobre diversos temas desde el inicio de la cuarentena, el 16 de marzo, hasta la actualidad. El relevamiento, al que accedió en septiembre en exclusiva +e, arroja números aún inquietantes en un contexto de voluntad de reactivación. De las 44 empresas del sondeo, 30 -que representan el 68%- contestaron que tuvieron que hacer frente a las deudas con capital propio, de sus reservas de ganancias. Otras 24 compañías -el 54,5%- aseguraron que tuvieron que tomar créditos y endeudarse con el sistema financiero para hacer frente el pago de proveedores y salarios durante la cuarentena.