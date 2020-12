Para el diputado Omar De Marchi , vicepresidente de la Cámara baja propuesto por el PRO, la aprobación de la prórroga de la ley hasta 2024 es un hecho. “Se va a promulgar, no hay otra salida, en Diputados están los votos para que se apruebe. Pero sino se mejoran variables inmediatas, el sector de los combustibles limpios corre un serio peligro. Debería hacerse una nueva ley, y no hay tiempo para eso” , señala el legislador mendocino a +e y sentencia: “La prórroga que se plantea para los biocombustibles no es más que una prórroga de la incertidumbre”.

Recordado por los productores de biocombustibles por bregar a favor durante el debate legislativo que llevó a que se sancione la ley hace más de 15 años, De Marchi apunta ahora que una prórroga deja en evidencia la falta de un plan integral energético del gobierno nacional.

“La salida de la prórroga de la ley de los cortes establecidos aparece como algo bueno, pero bueno en el marco de la nada y de la incertidumbre. En rigor, es el reconocimiento de una falta de planificación integral para este segmento en este caso”, indica el diputado. “Lo que debería tener la Argentina hoy es un plan de desarrollo de los biocombustibles, con un corte creciente, con metas claras. Pero cuando uno no sabe a dónde va cualquier medida te deja bien”, estima.

En ese sentido, De Marchi sostiene que con la prórroga que se va a aprobar no solo se evidencia la falta de un plan de largo plazo para el sector sino la falta de atención para el colapso que tienen los productores de biocombustibles en la actualidad. “Le han autorizado aumentos de solo el 10% cuando las petroleras han tenido incrementos superiores al 15%, y en tanto, los insumos han tenido registrado subas de un 30%. Hoy prácticamente algunos productores están quebrados sin poder sostener la operación. Estamos en el marco de un congelamiento de precios y de tarifas que hacen inviable muchas actividades”, asegura.

Por otra parte, De Marchi, quien además preside el PRO en Mendoza, sugiere que el peso del “lobby petrolero” también incide en la preferencia por algunos referentes de los combustibles limpios por una extensión de la norma que al menos los protege mínimamente con la obligación del corte de los de origen fósil.

“Lo que pasa que el sector de biocombustibles tiene quizás temor que el sector petrolero con su lobby, que es mucho más fuerte, y de hecho las inversiones para los hidrocarburos son mucho más grandes, pueda influir a su favor y por eso mejor es que se prorrogue lo que está a quedarnos sin ley”, analiza De Marchi, quien afirma que como mendocino está ligado a los temas energéticos. “Lo que hace falta es tomar en serio a los combustibles limpios, porque no se ha hecho absolutamente nada en muchísimos años y esa demora también tiene mucho que ver los lobbies petroleros”, insiste.

Como vicepresidente primero de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, De Marchi denuncia que no ha habido ámbito en donde discutir una nueva normativa. “Prácticamente la Comisión no funcionó y no por que no tenga temas sino porque evidentemente ha habido una cancelación de la discusión parlamentaria por parte del propio Ejecutivo”, remarca. “Hoy se debería rediscutir el desarrollo del sector, pero se va a patear la discusión para el próximo gobierno”.

Con la renuncia a su banca como diputado, Darío Martínez, actual secretario de Energía, dejó también la presidencia en la Comisión que integra De Marchi. De acuerdo con el legislador del PRO, en ese momento quedó acéfala por un tiempo y desde su bloque se presentaron notas para que fuera convocada a una reunión para definir un nuevo titular. “Nos dijeron que no había turno del sistema virtual para poder seccionar, pero en el fondo evidentemente el gobierno no quería que esta Comisión se reuniera. Y después, sin reunirse el presidente de la Cámara, Sergio Massa, excediéndose en sus facultades, nombró presidente a Omar Félix, que hasta la salida de Martínez era el vicepresidente segundo. No digo que esté mal, pero se tendría que haber reunido la Comisión”, reclama.

En paralelo, De Marchi resalta la asunción de Martínez como titular de la cartera de Energía como un claro indicio de la falta de un plan de desarrollo energético integral del gobierno de Alberto Fernández. “No hay nada; están sostenidos hoy por Darío Martínez, que era un diputado y tomó el puesto de secretario 10 meses después de que asumió el gobierno”, evalúa. “No tengo una crítica técnica, porque una crítica técnica sería convalidar que estamos en presencia de un camino”, agrega.

Asimismo, De Marchi considera que el Plan Gas 4 puede ser una buena medida, pero “es un espasmo, un impulso”, es decir que no está en el marco de un desarrollo integral del sector energético nacional. “En materia de planificación creo que nunca hemos estado tan huérfanos. En el medio de todo esto, destaco el enorme esfuerzo que está haciendo Darío Martínez, teniendo reuniones con referentes de todas las cuencas, escuchando a los productores y también escuchando a las empresas regionales”, completa.

