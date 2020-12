Biocombustibles: Diputados postergó la prórroga de la ley

“Tenemos ahí un problema latente con los biocombustibles porque afectan a la industria de los hidrocarburos. Hace unos días se quería prolongar la vigencia de la ley de promoción que vence en mayo. Tiene media sanción del Senado, pero lo postergamos en Diputados . Se planteó, pero no se trató finalmente en Diputados, justamente porque hay que debatirlo un poco más”, señala Félix a +e y agrega que lo que planteó es que “tal como está la ley, hoy el petróleo está subsidiando a la pampa húmeda de alguna manera”.

En ese sentido, el legislador justicialista, que le tocó tomar la titularidad de la comisión tras la salida de Darío Martínez que dejó el puesto para asumir como secretario de Energía, sostiene que no hay que prorrogar la ley de biocombustibles como se votó en la Cámara Alta, sino que hay que pensar en una nueva normativa que regule el sector.

“Yo tengo mi mirada, vengo de una provincia productora y entendemos que hay una diferencia que debe tener en vista la ley, cuando el origen de los biocombustibles son recursos renovables y afectan a recursos que no son renovables. Me parece que es un tema que hay que considerarlo y discutir un poco más”, indica Félix. “Con un valor para la tonelada de soja que ronda los 400 dólares, el sector petrolero está obligado a hacer un corte de un 10 o un 12% según sea bioetanol o biodiesel, además se usa la estructura de comercialización que tienen los combustibles fósiles, todo suma costos que asume solo el sector del petróleo”, argumenta.

La confirmación de que Félix reemplaza a Martínez al frente de la comisión de Energía y Combustibles de Diputados se demoró unas semanas. “Me tocó asumir la presidencia de la comisión en un momento difícil, no alcancé a asumir y se terminó el período de ordinarias con lo cual prácticamente estamos inmovilizados. En el período de extraordinarias no hay reuniones a menos que el Ejecutivo mande algún tema que esté en la comisión o que la comisión tenga que expedirse”, detalla el legislador cuyano.

No obstante, las prioridades en la agenda están marcadas de antemano. “Vamos a acompañar la gestión del gobierno nacional en cuanto al intento de dinamizar el sector, que viene muy golpeado con la caída del precio del barril de crudo y después agravado por la pandemia. Se tomaron medidas importantes como lo fue el barril criollo, pero falta todavía mucho para hacer más sustentable la actividad y que se pueda avanzar”, resume.

La problemática de los biocombustibles es también una prioridad porque hay un vencimiento y hay una propuesta de prórroga que, si bien ya fue rechazada, no hay manera de no presentar una alternativa.

“Creo que hay que apostar fuerte a los biocombustibles, pero en un marco que no afecte a la industria del petróleo, que no se da generalmente en las zonas más ricas del país sino en zonas áridas. Hay que hacer sustentables las dos actividades y que una no complique la otra. Por eso creo que hay que discutir un nuevo marco legal que tenga en cuenta estas cosas”, asevera Félix, pero aclara: “de todas maneras, este es un tema que hay que coordinarlo con el Ejecutivo”.

Al respecto, agrega que el gobierno nacional evalúa si queda tiempo para plantear una nueva ley. “Tenemos que hablarlo con el secretario de Energía, como con los que están involucrados en el tema, no es un tema fácil, afecta a muchos sectores. Mi posición es personal y no significa que vaya a ser la posición que prime porque se tiene que discutir. Como titular de la comisión tengo que ser coherente con lo que va a plantear el Ejecutivo”, advierte. “Tenemos que trabajar con las áreas que son conexas y en eso venimos muy parados por la pandemia. Darío Martínez ha dejado todo muy ordenado en la comisión, pero le tocó un momento de mucha inactividad”, estima.

Félix quedó al frente de la comisión porque ante de la salida del actual secretario estaba como vicepresidente segundo. Según su explicación, la titularidad de la comisión le corresponde al oficialismo y el vicepresidente primero es de la oposición. Es por eso por lo que automáticamente pasó a subir él un escalón.

Sobre la agenda de los temas pendientes para la comisión, el diputado anticipa que uno de los fundamentales “para que se dinamice el sector” es que se construya la infraestructura necesaria para abastecer las zonas que hoy no tienen o que están con poco abastecimiento y que eso va a dinamizar la demanda. “La demanda existe, la tenemos. Lo que falta es dar las condiciones para transportar los insumos a quienes los requieren”, apunta Félix.

“En muchas áreas en donde si hay yacimientos, están prácticamente al 100% de la actividad y no hay posibilidad de nuevos usuarios. Gran parte de la inversión debería ser en infraestructura para que se facilite el consumo. Yo soy de San Rafael, al sur de Mendoza, ahora se va a avanzar en una obra de conexión que tenemos con el gasoducto GasAndes. Hace ya cuatro años que no tenemos factibilidad de gas en la zona, en ese departamento y en Gral. Alvear. Y así como esto hay muchas regiones en el país que necesitan obras de este tipo”, ejemplifica.

Por otra parte, el diputado comenta que otro debate que se viene es el que refiere al aporte solidario, “ya que buena parte va para el gasy tenemos que ver cómo se implementa”.

Con respecto a las tarifas y la salida del congelamiento, dijo que se va discutir cómo resolverlo “para tener un marco más equitativo y justo a lo que deben ser las relaciones entre tarifas e inversiones necesarias para que el servicio llegue a todos los que lo necesitan”.

“Venimos de años en los que se aumentaron las tarifas diciendo que el Estado no debía subsidiar y que las empresas debían ser eficientes en la rentabilidad. En algunos casos hemos tenido aumentos de hasta el 3000% y las empresas no hay hecho las inversiones adecuadas y hoy tenemos problemas serios respecto a eso. La falta de presencia del Estado en eso ha sido definitoria y está claro que lo que sí han hecho las empresas es distribuir dividendos”, asevera.

LEÉ MÁS

Alma Sapag se planta ante la prórroga para los biocombustibles