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Vaca Muerta ya aporta tres de cada cuatro metros cúbicos de gas

La producción de gas nacional fue de 142,8 millones de metros cúbicos diarios, 3% más que hace un año, en septiembre. Cuenca Marina Austral 1 sigue primero y YPF suma tres áreas en el top 10.

Fortín de Piedra es el yacimiento estrella de Tecpetrol en Vaca Muerta.

Fortín de Piedra es el yacimiento estrella de Tecpetrol en Vaca Muerta.

Pasó el invierno y el gas lo sintió. La producción nacional de gas promedió en septiembre 142,8 millones de metros cúbicos diarios, un 8,1% menos que en agosto, cuando el frío todavía empujaba el consumo. Sin embargo, si se compara con los registros de septiembre de 2025, el país produjo un 3% más, y el ranking de bloques gasíferos casi no se movió en la parte alta.

La Cuenca Neuquina volvió a explicar casi todo. Aportó 108,3 millones de m3 diarios, el 75,9% del total, con una baja mensual del 9% y una suba interanual del 8,3%. Los números de la provincia van en la misma dirección: Neuquén promedió 104,76 millones de m3 diarios, 9,28% menos que en agosto pero 9,46% más que un año atrás.

El retroceso alcanzó a los dos mundos. El shale gas de Vaca Muerta, cayó 9,29% en el mes; el convencional, 5,34%. El contraste con el crudo es fuerte: en septiembre el país produjo 973.700 barriles diarios de petróleo, un récord que lo dejó a 26.300 del millón.

El podio no se modifica

En la cima siguen los dos nombres de los últimos meses. Cuenca Marina Austral 1, el bloque offshore que TotalEnergies opera frente a Tierra del Fuego, produjo 18.997 Mm3/d, el 13,3% del total nacional. Es el único de la Cuenca Austral en el top 10 y también bajó: 9,54% respecto de agosto.

Detrás quedó Fortín de Piedra, el yacimiento de Tecpetrol en Vaca Muerta, con 17.172 Mm3/d y el 12% del gas del país. Su caída mensual fue de las más pronunciadas del ranking, 16,36%, y la ventaja de la plataforma marina sobre el bloque neuquino se estiró a casi 1,8 millones de m3 diarios.

El podio lo completó La Calera, de Pluspetrol, con 11.677 Mm3/d y el 8,18% del total, después de ceder 14,43%. Las siete primeras posiciones quedaron idénticas a las de agosto, y eso dice mucho de lo concentrada que está la oferta: tres bloques reúnen un tercio del gas argentino.

El pelotón de Vaca Muerta

Las dos mitades de Aguada Pichana siguen pegadas. La Este, de TotalEnergies, entregó 10.916 Mm3/d, el 7,64% del total, con una baja de 14,23%. La Oeste, que opera Pan American Energy, llegó a 8.589 Mm3/d, el 6,01% del país, y retrocedió 10,43% en el mes.

El golpe más duro del top 10 se lo llevó Sierra Chata, de Pampa Energía. Produjo 6.704 Mm3/d, el 4,69% del total, pero un 24,28% menos que en agosto. Ninguna otra área del ranking perdió tanto volumen en términos relativos durante septiembre.

En el séptimo lugar quedó Rincón del Mangrullo, de YPF, con 4.509 Mm3/d y el 3,16% de la producción nacional. Cayó 10,05%, en línea con el resto de las áreas neuquinas, y cerró el grupo de posiciones que no cambiaron respecto del mes anterior.

Cerro Dragón aguanta y una sorpresa al final

Desde el sur, Cerro Dragón casi no se movió. El bloque Anticlinal Grande – Cerro Dragón, de Pan American Energy, produjo 4.432 Mm3/d, el 3,1% del total, con una variación de apenas -0,53%. Es el único yacimiento de la cuenca del Golfo San Jorge que figura entre los diez mayores productores de gas.

Loma La Lata – Sierra Barrosa, un área histórica de YPF, fue una de las dos que crecieron. Sumó 2,17% en el mes y alcanzó 4.399 Mm3/d, el 3,08% del gas del país, con lo que quedó a solo 33 Mm3 diarios de Cerro Dragón.

La novedad está en el décimo puesto. Aguada de la Arena, también de YPF, aumentó su producción un 29,06% y llegó a 4.231 Mm3/d, el 2,96% del total. Con ese salto escaló tres posiciones y se metió en el top 10 de bloques gasíferos.

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