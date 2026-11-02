Vaca Muerta ya aporta tres de cada cuatro metros cúbicos de gas

Pasó el invierno y el gas lo sintió. La producción nacional de gas promedió en septiembre 142,8 millones de metros cúbicos diarios, un 8,1% menos que en agosto, cuando el frío todavía empujaba el consumo. Sin embargo, si se compara con los registros de septiembre de 2025, el país produjo un 3% más, y el ranking de bloques gasíferos casi no se movió en la parte alta.

La Cuenca Neuquina volvió a explicar casi todo. Aportó 108,3 millones de m3 diarios, el 75,9% del total, con una baja mensual del 9% y una suba interanual del 8,3%. Los números de la provincia van en la misma dirección: Neuquén promedió 104,76 millones de m3 diarios, 9,28% menos que en agosto pero 9,46% más que un año atrás.

El retroceso alcanzó a los dos mundos. El shale gas de Vaca Muerta, cayó 9,29% en el mes; el convencional, 5,34%. El contraste con el crudo es fuerte: en septiembre el país produjo 973.700 barriles diarios de petróleo, un récord que lo dejó a 26.300 del millón.

El podio no se modifica

En la cima siguen los dos nombres de los últimos meses. Cuenca Marina Austral 1, el bloque offshore que TotalEnergies opera frente a Tierra del Fuego, produjo 18.997 Mm3/d, el 13,3% del total nacional. Es el único de la Cuenca Austral en el top 10 y también bajó: 9,54% respecto de agosto.

Detrás quedó Fortín de Piedra, el yacimiento de Tecpetrol en Vaca Muerta, con 17.172 Mm3/d y el 12% del gas del país. Su caída mensual fue de las más pronunciadas del ranking, 16,36%, y la ventaja de la plataforma marina sobre el bloque neuquino se estiró a casi 1,8 millones de m3 diarios.

El podio lo completó La Calera, de Pluspetrol, con 11.677 Mm3/d y el 8,18% del total, después de ceder 14,43%. Las siete primeras posiciones quedaron idénticas a las de agosto, y eso dice mucho de lo concentrada que está la oferta: tres bloques reúnen un tercio del gas argentino.

El pelotón de Vaca Muerta

Las dos mitades de Aguada Pichana siguen pegadas. La Este, de TotalEnergies, entregó 10.916 Mm3/d, el 7,64% del total, con una baja de 14,23%. La Oeste, que opera Pan American Energy, llegó a 8.589 Mm3/d, el 6,01% del país, y retrocedió 10,43% en el mes.

El golpe más duro del top 10 se lo llevó Sierra Chata, de Pampa Energía. Produjo 6.704 Mm3/d, el 4,69% del total, pero un 24,28% menos que en agosto. Ninguna otra área del ranking perdió tanto volumen en términos relativos durante septiembre.

En el séptimo lugar quedó Rincón del Mangrullo, de YPF, con 4.509 Mm3/d y el 3,16% de la producción nacional. Cayó 10,05%, en línea con el resto de las áreas neuquinas, y cerró el grupo de posiciones que no cambiaron respecto del mes anterior.

Cerro Dragón aguanta y una sorpresa al final

Desde el sur, Cerro Dragón casi no se movió. El bloque Anticlinal Grande – Cerro Dragón, de Pan American Energy, produjo 4.432 Mm3/d, el 3,1% del total, con una variación de apenas -0,53%. Es el único yacimiento de la cuenca del Golfo San Jorge que figura entre los diez mayores productores de gas.

Loma La Lata – Sierra Barrosa, un área histórica de YPF, fue una de las dos que crecieron. Sumó 2,17% en el mes y alcanzó 4.399 Mm3/d, el 3,08% del gas del país, con lo que quedó a solo 33 Mm3 diarios de Cerro Dragón.

La novedad está en el décimo puesto. Aguada de la Arena, también de YPF, aumentó su producción un 29,06% y llegó a 4.231 Mm3/d, el 2,96% del total. Con ese salto escaló tres posiciones y se metió en el top 10 de bloques gasíferos.