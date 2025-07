Los motivos que impulsan un nuevo paro en Vaca Muerta

Según denunció Marcelo Rucci, las empresas decidieron “sacarse de encima” a los operarios en un año de transición, a pesar del fuerte crecimiento de la producción. “Esto no es una crisis, es una decisión empresaria de dejar de ganar. Pero los que pagan el costo son los trabajadores”, advirtió el secretario general del sindicato.

El gremio ya notificó al gobernador Rolando Figueroa y convocó a una reunión de comisión directiva para definir la fecha del paro si no se revierte la situación.

Sin escuchar al gremio

Rucci también sostuvo que las operadoras tomaron decisiones “sin escuchar ninguna de las propuestas del gremio”, que había planteado una solución transitoria hasta 2026, cuando entrarán en operación los nuevos ductos que permitirán ampliar la capacidad de transporte.

“Hemos tratado por todos los medios de construir un puente al 2026 para sostener los puestos de trabajo, pero no hemos sido escuchados”, explicó. “Hoy tenemos 1.200 despidos y más de 2.000 compañeros suspendidos, en sus casas, cobrando el básico pelado. Todos sabemos que eso es el preludio de más despidos”, agregó el dirigente.

En ese marco, aseguró que la decisión de ir al paro está tomada. “Si no nos escuchan, nos vamos a hacer escuchar. Para eso nos eligió la gente. Acá no se puede arreglar otra cosa que no sea el trabajo. Lo único que estamos pidiendo es que reincorporen a la gente”, afirmó.

petroleros trabajadores operarios petróleo.jpg Vaca Muerta busca mano de obra calificada.

Vaca Muerta deja afuera a los trabajadores

Rucci cuestionó la falta de coherencia entre el discurso oficial de crecimiento y las decisiones de las empresas: “Todo esto de llegar a los 600.000 barriles que era la meta para 2026 se alcanzó este año, y fue gracias al esfuerzo de miles de trabajadores. Sin embargo, ahora los están echando”.

También fue crítico con el doble estándar que, según él, muestran las operadoras. “Parece que no se dan cuenta que los récords que celebran tienen que ver con el esfuerzo de muchísima gente. Esto de sacarse la gente de encima hasta el año que viene es grave. Es un golpe muy duro”, señaló.

El dirigente dejó claro que no hay posibilidad de negociar una salida alternativa. “No podemos hablar de otra agenda si no es con los trabajadores adentro. En el peor momento de la industria, los trabajadores estuvieron. Hoy que todo está dado para que la industria crezca, no puede ser que los dejen afuera”, dijo.

“Vaca Muerta solo va a ser sostenible si incluye a los trabajadores como una herramienta central. Si no, la están rompiendo. Y si la tenemos que romper nosotros, no tenemos problema en hacerlo”, advirtió.