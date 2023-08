Javier Milei: un factor de alto riesgo

La incertidumbre por el panorama político fue el principal tema de debate en los pasillos del AmCham Energy Forum entre los empresarios energéticos. El factor Milei se metió de lleno en las charlas de los empresarios energético s que no disimulaban su temor ante la posible presidencia del candidato liberal.

Ante la consulta de +e, las principales firmas del sector reconocieron que el resultado electoral no fue el que la industria prefería, que veía con mayores simpatías un triunfo de Juntos por el Cambio.

Fuentes del sector indicaron que los contactos con Nicolás Gadano y Javier Iguacel, referentes de este espacio opositor, eran muy frecuentes y ya estaba claro cuál iba a ser su plan energético en un hipotético gobierno que la mayoría de las encuestadoras daba por hecho.

Por el contrario, las empresas tienen muchas dudas respecto de las políticas energéticas que implementará Milei de llegar a la Casa Rosada y destacan que es muy difícil entablar canales de comunicación con su equipo.

Según manifestaron a este medio, en La Libertad Avanza reina un hermetismo total y se rehúsan a organizar reuniones con la plana mayor del sector. De hecho, en varios casos ni siquiera estaban al tanto de quién estaba a cargo del equipo energético en el espacio de Milei.

El principal temor pasa por la posición de Milei con la ley de GNL, los contratos del Plan Gas y su rechazo al financiamiento de obras de infraestructura como la reversión del gasoducto Norte, que en el sector consideran que tiene que fondear el Estado ante la urgencia de la situación boliviana.

El clima de tensión fue aprovechado por el Gobierno, que salió a mostrarse como el garante de la continuidad de Vaca Muerta. “Hay que analizar muy bien las propuestas de cada uno de los candidatos. Hay algunos puntos con divergencia. Nosotros defendemos la infraestructura energética como un pilar donde el Estado tiene que impulsar esa infraestructura. Hicimos el gasoducto y lo propio estamos haciendo en el sistema eléctrico”, señaló Flavia Royón en un encuentro con periodistas tras su discurso en el evento.

“Hay candidatos que plantean el mundo mágico, la solución mágica. Milei tiene cuestiones en el tema energético donde diferimos. Por ejemplo, ha dicho públicamente que no cree en el cambio climático. Hoy no hay política energética si no tenés una definición primero de la transición energética y del cambio climático”, agregó la secretaria de Energía.

Según Royón, el sector privado le asegura que la plataforma oficialista da más certidumbre que la de Javier Milei y destaca como ejemplos la continuidad del Plan Gas, la construcción de infraestructura y la segmentación tarifaria.

“Claramente no podés decir ‘bueno, sacamos los subsidios a todo el mundo’. ¿Qué hacés con la mitad de la Argentina? ¿La dejás afuera? Hoy 7 de cada 10 hogares tienen subsidio. Hay que tener una política realista e inclusiva porque Argentina sale con todos adentro”, dijo.

Pablo González puso en duda la continuidad de los proyectos de YPF si Milei se alza con la presidencia, por su intención de privatizar la compañía. “Todos estos proyectos que tenemos de expansión y de crecimiento, si viene alguien que tenga otra visión del potencial energético de la Argentina y cómo tiene que crecer YPF, está en riesgo. Si no es YPF, no sé quién los puede liderar. YPF es la empresa que está liderando las inversiones, la producción en todo el país, y ese crecimiento significa el crecimiento de toda la industria. Vender YPF sería una pésima decisión que perjudicaría al país”, subrayó.