CASEPE se sumó al rechazo empresario a Sea Lion

CASEPE se sumó a SLB, Halliburton y Baker Hughes en el rechazo a licitaciones vinculadas a Sea Lion.

En un comunicado de prensa, la Cámara de Servicios Petroleros ( CASEPE ) informó que las empresas asociadas no participarán en licitaciones destinadas a prestar servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas ni en los espacios marítimos circundantes .

El pronunciamiento se conoció después de la publicación del Decreto 868/2026 , mediante el cual el Gobierno nacional reforzó los mecanismos para investigar y sancionar a las compañías involucradas directa o indirectamente en actividades petroleras desarrolladas sin autorización argentina .

"Las empresas que integran CASEPE reafirman su respeto a la soberanía de la República Argentina y su compromiso con el estricto cumplimiento de las normativas legales vigentes en el país", señaló la entidad que preside Tomás Hess.

La cámara agrupa a empresas dedicadas a tareas de exploración, perforación, producción, estimulación, mantenimiento, terminación de pozos, ingeniería y construcción. Por esa amplitud, su posición alcanza a distintos segmentos de la cadena de proveedores que podrían ser convocados para intervenir en desarrollos offshore.

La declaración de CASEPE se suma a las realizadas durante los últimos días por SLB, Halliburton y Baker Hughes, tres de las mayores compañías internacionales de servicios petroleros. Las firmas también descartaron intervenir en proyectos en las islas y ratificaron el cumplimiento de la legislación argentina.

Los pronunciamientos empresariales llegaron después del anuncio realizado por el presidente Javier Milei, quien anticipó un endurecimiento de la respuesta contra las compañías relacionadas con la explotación de hidrocarburos en Malvinas. El foco está puesto principalmente en Sea Lion, el proyecto impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la cuenca norte del archipiélago.

CASEPE cerró su comunicado con el compromiso de continuar promoviendo "el desarrollo responsable y sostenible del sector energético argentino", así como contribuir al crecimiento del país y al fortalecimiento de su soberanía.

CASEPE descartó participar en licitaciones petroleras en Malvinas.

Las empresas que se despegaron de Sea Lion

Las cuatro gigantes que blindaron sus operaciones en Vaca Muerta para evitar problemas legales o quedar de los negocios que prometen acelerar el desarrollo no convencional en Argentina. Las compañías publicaron comunicados contundentes:

DLS Archer: Una de las principales operadoras de equipos de perforación de Vaca Muerta fue la última en sumarse. Tras conocerse su postura, la empresa dejó en claro que no tiene relación ni participación alguna en el proyecto Sea Lion ni en el desarrollo en las Islas Malvinas, asegurando así su enorme flujo de trabajo continuo con las operadoras continentales.

Una de las principales operadoras de equipos de perforación de Vaca Muerta fue la última en sumarse. Tras conocerse su postura, la empresa dejó en claro que no tiene relación ni participación alguna en el proyecto Sea Lion ni en el desarrollo en las Islas Malvinas, asegurando así su enorme flujo de trabajo continuo con las operadoras continentales. SLB (Schlumberger): La compañía, fundamental en la provisión de tecnología, perforación y estimulación de pozos para las principales productoras del shale, aclaró que no participará de proyectos en las islas y reafirmó formalmente su "compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes".

La compañía, fundamental en la provisión de tecnología, perforación y estimulación de pozos para las principales productoras del shale, aclaró que no participará de proyectos en las islas y reafirmó formalmente su "compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes". Halliburton: A través de su filial local (Halliburton Argentina S.A.), el gigante de los servicios emitió un texto explícito. Afirmó que"no participa en el Proyecto Sea Lion ni en ninguna actividad relacionada de exploración o producción que se lleve a cabo en torno a las Islas Malvinas", remarcando que operan bajo el estricto cumplimiento de las leyes de la República Argentina.

A través de su filial local (Halliburton Argentina S.A.), el gigante de los servicios emitió un texto explícito. Afirmó que"no participa en el Proyecto Sea Lion ni en ninguna actividad relacionada de exploración o producción que se lleve a cabo en torno a las Islas Malvinas", remarcando que operan bajo el estricto cumplimiento de las leyes de la República Argentina. Baker Hughes: Mediante un documento oficial de Baker Hughes Argentina S.R.L., la firma confirmó que "no participa ni participará en licitaciones de proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas ni en sus espacios marítimos e insulares circundantes", y citó el estricto cumplimiento del Decreto 868/2026.

Ninguna compañía de primer nivel mundial con base en la Argentina está dispuesta a arriesgar su rentabilidad, sus equipos y sus contratos multimillonarios en Vaca Muerta por un proyecto offshore envuelto en un conflicto diplomático.