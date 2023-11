Apud: “El crudo en Argentina vale 56 dólares y se importa a 90”

“Es una consecuencia de una mala política energética de este gobierno, que continúa con la misma de los tres gobiernos kirchneristas anteriores y que consiste en intervenir en la formación de precios tanto del crudo como de los combustibles a pesar de que por ley son productos no regulados”, dijo el exsecretario de Energía y Minería de la Nación.

En diálogo con Realidad Económica, subrayó: “El gobierno se vale de la posición dominante que tiene YPF y de su condición de principal accionista de la empresa, para utilizarla como reguladora de precios. Eso, en algún momento, muestra inaplicabilidad porque el petróleo es un commodity y si hay que importarlo, como está ocurriendo ahora, hay pagarlo a precios internacionales y no al valor que dice el funcionario de turno”.

“Acá, antojadizamente se ha decretado para la Argentina el valor de 56 dólares y se importa a 90. Ahí hay un desfasaje raro que también perjudica a provincias productoras petroleras, como Neuquén, que ven las regalías sobre los 56 y no sobre el saldo al 90”, explicó.

Apud remarcó que este desajuste “es una señal pésima. La persona que usa combustible ve que la tensión de los precios no puede durar mucho y trata de llenar el tanque, también hay tensión en la frontera, hay trasvase de consumidores que antes no iban a al minorista de la situación de servicio y cargaban en el sistema mayorista pero como en el primero está pisado el precio, compran ahí… Entonces, se da este aumento inusual de la demanda”.

Estaciones de servicio combustible 08.jpg Claudio Espinoza

“Por todas estas causas, que hacen a la política energética y no fueron previstas, no se pudo satisfacer la demanda. Además, se redujo la oferta porque justo YPF bajó su producción de combustibles al tener paradas por mantenimiento técnico las refinerías de Luján de Cuyo y de La Plata, y redujo con 17/18% su oferta de combustible y, encima, no le dieron los dólares para que pudieran descargar los barcos este combustible que es la salida normal cuando hay escasez en producción local”.

Para terminar, Apud fue contundente al decir: “Al amenazar a las empresas se está asumiendo que el causante de los problemas son las empresas y el verdadero causante es el gobierno, es el Ministerio de Economía que maneja YPF y la Secretaría de Energía” y dijo: “En un momento electoral, esta situación significa un gran problema porque no nos olvidemos que el ministro de Economía va al ballotage por la Presidencia. Es una mezcla explosiva que redunda entonces en un costo para todos los argentinos”.

“En estos casos se recurre al mercado internacional y se acaba el problema. Pero acá se sumaron los problemas de la parada por mantenimiento, del aumento de la demanda y la imposibilidad de importar”, señaló en el aire de LU5.

“Si no se ponen las pilas a nivel provincial y nacional, haciendo un equilibrio de la macro y reanudando relaciones internacionales, vamos a quedar afuera. La riqueza que tiene Neuquén es para 160 años más o menos al consumo interno y sabemos que en 40 años se acabó”, dijo Apud.

Y agregó que el próximo gobierno deberá “resolver primero los problemas domésticos, que son bastantes, y después encarar decididamente una estrategia de ganar mercados en el exterior. Y no me refiero ni a Chile ni a Brasil sino a Asia y Europa”