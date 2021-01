Petroleros: Pereyra explicó los alcances del acuerdo salarial

En cuanto al acuerdo firmado ayer miércoles, Pereyra explicó: "Tomamos el mes de febrero del 2020 como referencia, le aplicamos el 16,2%, que es lo que conseguimos por la paritaria pasada, y el neto lo transformamos en aguinaldo. Sacando por supuesto lo que son las viandas", explicó Pereyra en su mensaje. "Esto se aplica para aquellos que fueron total o parcialmente afectados por el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo".

Es que los que no estuvieron afectados por el 223 bis cobraron el aguinaldo completo, de acuerdo a la descripción que realizó el titular del gremio de base. De acuerdo a lo señalado por Pereyra, el bono de $ 50 mil hubiera sido injusto dado que hubo asimetrías entre los que trabajaron completo el año, aquellos que que quedaron en stand by, entre otros formatos por lo particular del 2020 por la pandemia.

Los petroleros cobrarán en febrero, con los haberes de enero, un bono de $ 30 mil que estaba acordado con las cámaras empresariales. Si bien lo iban a cobrar en marzo, se adelantó en el marco de las negociaciones realizadas en el ámbito del Ministerio de Trabajo. "Le hemos pedido al ministerio que homologue antes de fin de mes así se puede cobrar todo junto aquellos que han andado tan mal y han padecido estos meses", informó.

"En el momento en que los compañeros no cobraron sus aguinaldos o cobraron miserias, nos movilizamos como cuerpo directivo para exigir un bono de 50 mil pesos. Entonces, tras dos días de reuniones en Buenos Aires llegamos a este acuerdo", indicó Pereyra.

¿Qué ocurrirá con las paritarias? Con el 15% que se cobrará al inicio de la mesa de negociaciones, el sindicato pretende analizar con las cámaras empresariales todo lo ocurrido en 2020 y tener una proyección para la recuperación del salario petrolero en 2021. "Para eso hay que recuperar la actividad. Por eso firmamos el acuerdo de sustentabilidad y empleo. Estábamos en cero equipos y hoy tenemos 20", dijo.

