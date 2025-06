YPF puso en marcha el Oleoducto Vaca Muerta Centro

El oleoducto tiene una capacidad inicial para movilizar hasta 358.500 barriles de petróleo por día, y se prevé que alcance los 472.000 barriles diarios con futuras etapas de ampliación y repotenciación. Esta capacidad adicional permitirá acelerar el crecimiento de la producción en Vaca Muerta y avanzar hacia un esquema de exportación sostenida.

oleoducto vaca muerta centro.jpeg

Conexión con VMOS

Pero el VMOC no es un proyecto aislado. En una segunda etapa, esta infraestructura se conectará con el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que llegará hasta la terminal exportadora que el consorcio integrado por YPF, Shell, PAE, Pluspetrol, Pampa, Vista, Chevron y GyP construirá en Punta Colorada, en la costa rionegrina. Esta conexión será clave para transformar a Vaca Muerta en un centro exportador de energía a gran escala.

“VMOC representa mucho más que una obra de infraestructura: es un eslabón estratégico en nuestro camino hacia un futuro donde la exportación de crudo desde Vaca Muerta, a través del sistema VMOS, se convierta en uno de los motores del desarrollo energético de nuestro país”, señaló Martín.

El ejecutivo destacó también el valor del trabajo colectivo que hizo posible esta iniciativa: “Este logro es fruto del compromiso y el esfuerzo colectivo, sigamos impulsando la transformación de nuestra industria”.

La puesta en marcha del VMOC se produce en un contexto de fuerte dinamismo en el sector energético argentino, con récords de producción en Vaca Muerta y una creciente necesidad de infraestructura para transportar y exportar el crudo no convencional. La inversión en oleoductos, terminales y proyectos de midstream se vuelve cada vez más estratégica para que el país pueda aprovechar plenamente el potencial de su principal recurso energético.

YPF oleoducto Vaca Muerta Sur operario trabajador.jpeg La obra Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) es clave para la exportación petrolera.

Financiamiento para VMOS

Mientras que el megaproyecto VMOS está cerca de lograr un crédito de 1.700 millones de dólares bajo la modalidad de project finance para financiar buena parte de los casi 3.000 millones de dólares que demandará la construcción del oleoducto entre Allen y Punta Colorada y la terminal portuaria en la costa rionegrina. “La plata entra a fin de mes. Hay un sindicato de muchos bancos, incluso algunos que no invertían en el país desde los años noventa”, subrayó el CEO y presidente de YPF, Horacio Marín.

Este financiamiento marca un hito: no solo se trata de fondos extranjeros, sino de un modelo de colaboración inédito en la industria energética argentina. “Es el primer proyecto hecho por todos los operadores, no por el Estado. Hacer un proyecto colaborativo no era lo que estábamos acostumbrados. Estoy muy contento con el resultado”, remarcó.