Vaca Muerta: la carrera por mejorar la competitividad con Permian como meta

Vaca Muerta pone el foco en la competitividad y apunta a bajar sus costos.

La industria hidrocarburífera atraviesa una nueva etapa en el desarrollo de Vaca Muerta . El eje dejó de estar exclusivamente en el crecimiento de la producción para centrarse en la competitividad y las operadoras coinciden en que el desafío actual pasa por reducir costos y mejorar la eficiencia en un negocio que exige inversiones constantes.

El shale impone reglas claras . Se trata de una actividad intensiva en capital, donde cada mejora operativa impacta directamente en la rentabilidad. Vaca Muerta Insights fue el escenario perfecto para que las compañías detallen una hoja de ruta marcada por estrategias que permitan optimizar procesos, incorporar tecnología y coordinar mejor la cadena de valor para sostener el ritmo de crecimiento.

El objetivo final es claro: competir directamente con los niveles de producción y costos que hoy ostenta Estados Unidos.

El desafío de reducir los costos operativos

YPF fue la compañía que puso en debate los costos de los servicios especiales en los yacimientos. Horacio Marín, presidente y CEO de la compañía, destacó que se trabajó intensamente para los precios de las contratistas internacionales. La estrategia busca romper estructuras de mercado que impedían el crecimiento fluido de la actividad y el desarrollo de la roca madre.

"Bajamos muchísimos los precios y tengo que agradecer a todas las compañías de servicio internacionales porque hoy se pusieron en valores absolutamente honestos y morales de lo que corresponden para nuestra actividad", sostuvo el pope de la empresa de mayoría estatal.

La compañía también apunta a la colaboración con otras operadoras para ganar escala en las licitaciones futuras. Según Marín, el fin no es tener récords individuales, sino generar que Argentina logre exportar 30 mil millones de dólares para el año 2031. Para ello, es necesario que todas las compañías del sector trabajen con una rentabilidad basada en la productividad extrema.

fracking generica trabajador petrolero operario Menos diésel y más producción: el nuevo modelo de las etapas de fractura en Vaca Muerta.

La hora del gas

Otro paso fundamental para bajar los costos será sustituir el diésel por gas en las etapas de fractura. Vista Energy es una de las operadoras que impulsa esa tendencia con equipos de QM Equipment. Las bombas permiten un ahorro 30 millones de dólares al año por cada set de fractura. Tenaris también está sumando sets de fractura con tecnología DGB para utilizar gas.

En tanto, desde la empresa Galileo Technologies planteó que el próximo salto de eficiencia logística será sustituir el diésel de los camiones (como los que transportan arena) por gas natural licuado y destacaron que el costo del diésel es casi 4 veces superior al del GNL, lo que desplomaría el costo por tonelada transportada.

El espejo de Midland

Una de las claves para lograr ese objetivo millonario es el GNL. La competencia global de este mercado exige estándares de eficiencia similares a los norteamericanos en el corto plazo.

En este sentido, Fausto Caretta, Managing Director de Pan American Energy (PAE), destacó que los precios de equilibrio en Estados Unidos marcan un norte sumamente exigente para el país. La incorporación de nuevas tecnologías y procesos resulta indispensable para no quedar relegados internacionalmente.

"El punto de equilibrio del gas que lo marca Estados Unidos por el volumen que tiene es entre 2 dólares y 2,5 dólares. Tenemos que competir contra eso y eso es extremadamente demandante”, afirmó.

Asimismo, Caretta mencionó que, tras visitar campos en Midland, observó pozos que desafían los límites tecnológicos actuales con ramas horizontales extensas. “Me encontré con pozos que van a 5 mil metros de profundidad que desafían la temperatura máxima de las herramientas de fondo y están haciendo pozos de 6 mil metros de rama horizontal. Es decir, ese es mi norte y hoy estamos muy lejos de eso”, consideró.

Para el directivo, Vaca Muerta se encuentra en un proceso de aprendizaje para acortar la brecha tecnológica con los principales productores del mundo.

Bajada del Palo Oeste Vista Vaca Muerta Petróleo Cuenca Neuquina Perforador (2).JPG La Cuenca Neuquina tiene datos imparables en la producción hidrocarburífera.

Sustentabilidad financiera

La disciplina financiera y la capacidad de reinversión son los pilares para sostener el ritmo de los proyectos actuales en Neuquén. Julián Escuder, Country Manager de Pluspetrol, subrayó que cada ahorro logrado en los pozos genera un valor incremental significativo. La sostenibilidad económica permite que los activos generen el flujo de caja necesario para reinvertir y mantener la producción.

"A cada dólar que podamos ahorrar en 1000 pozos va a traer muchísimo valor a lo que hagamos en Vaca Muerta. Así que estamos muy enfocados en Bajo del Choique y La Calera, en disciplina también financiera", aseveró Escuder.

El ejecutivo también destacó que la gran mayoría de los operadores en la zona reinvierten actualmente la totalidad de sus ganancias. Este círculo virtuoso se potencia con cualquier mejora de eficiencia o incentivo que permita capturar mayor valor.