Tango Energy comenzó a perforar sus dos primeros pozos en Vaca Muerta en Río Negro

Tango Energy comenzó a perforar los dos primeros pozos no convencionales en Charco del Palenque , el bloque del noroeste de Río Negro con el que la compañía busca demostrar que Vaca Muerta también rinde en territorio rionegrino. Según informó la compañía en su cuenta de LinkedIn, se prevé poner los pozos en producción para enero de 2027.

El área está a pocos kilómetros de Catriel , entre esa ciudad y Sargento Vidal, pegada al límite con Neuquén. Abarca 147 kilómetros cuadrados y en toda su historia registró 34 pozos perforados , en su mayoría orientados al petróleo convencional que sostuvo durante décadas a la región.

La perforación es la primera prueba en serio. Con estos pozos, la compañía busca validar el modelo geológico y medir el potencial productivo del margen rionegrino de la formación, una zona sobre la que la industria todavía tiene más preguntas que certezas.

Un piloto que se adelantó

El compromiso firmado con el gobierno de Alberto Weretilneck fijaba el plan piloto entre 2027 y 2028. Tango decidió adelantarlo. En Charco del Palenque contempla dos pozos horizontales con una inversión estimada de 32 millones de dólares y, si los resultados acompañan, el desarrollo podría escalar a 66 pozos más.

El bloque es una de las tres concesiones no convencionales que Río Negro otorgó en mayo por el decreto 509/26, junto con Entre Lomas y Jarilla Quemada. Entre las tres superan los 150.000 acres, y el piloto completo suma seis pozos y 66 millones de dólares.

En este sentido, Andrés Ponce, COO de la compañía, consideró que Charco del Palenque es el área con mayor espesor de roca madre de todo su portafolio. Además, linda con Coirón Amargo Sureste, uno de los desarrollos importantes de Vaca Muerta del lado neuquino.

Tango Energy comienza a explorar el potencial de Vaca Muerta en Río Negro.

De Medanito a la exportación

Si el piloto funciona, la planta de Medanito puede jugar a favor. Tiene capacidad ociosa y una ubicación que la compañía considera ideal para convertirla en su principal hub de tratamiento de crudo no convencional sin tener que empezar de cero.

El CEO de Tango Energy, Pablo Iuliano, ponderó un desarrollo de más de 130 pozos en los tres bloques, con inversiones de entre 200 y 250 millones de dólares por año, y de construir una compañía de 60.000 barriles diarios. Para apalancar esa etapa, Tango prepara su ingreso al RIGI.

La compañía también mira más allá de Río Negro: reserva 2027 para su primera exploración en la lengua mendocina de Vaca Muerta, donde tiene el área Payún Oeste, y mostró interés en la licitación de quince áreas no convencionales que lanzó Neuquén.

Según el posteo de la compañía, los resultados de Charco del Palenque serán el punto de partida de una etapa orientada a escalar la explotación de petróleo en Río Negro y a consolidar una plataforma exportadora.