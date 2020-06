¿En qué consistiría la fase 2 del acuerdo salarial? De ser rubricado definitivamente por las grandes empresas petroleras, el nuevo convenio tendrá vigencia entre el 1° de junio y el 31 de diciembre.

Los trabajadores petroleros que están suspendidos serán considerados en stand by y se les abonará una suma mensual no remunerativa equivalente al salario básico de las escalas salariales vigentes e incluirá el ítem por zona desfavorable y el diferencial de turno.

Los que pueden concurrir algunos días, por el sistema de rotación de personal, en el contexto de menor actividad para evitar contagios en los yacimientos, podrán cobrar esos días de modo diferencial.

Esta semana, los gremios petroleros retomaron las negociaciones por videoconferencia luego de que el Ministerio de Trabajo de la Nación, a cargo de Claudio Moroni, convocara a los dirigentes sindicales para que dialoguen sobre la nueva etapa tras el vencimiento del arreglo vigente, el 31 de mayo, por el cual el personal debía cobrar un salario que implicaba algo así como el 60% del sueldo que venían percibiendo.

De esa negociación habían participando, como esta vez, la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y la de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE), según informó ayer el sindicato conducido por Guillermo Pereyra.

Sobre el acuerdo, el referente de Fecene, Edgardo Phielipp, dijo ante una consulta de +e que los términos salariales implican una extensión de los que regían hasta el 31 de mayo. La entidad pudo participar de la videoconferencia del gremio con la CEPH y la CEOPE como oyentes, realizando una pequeña exposición.

“Este acuerdo consiste en establecer una relación con los sindicatos, darles previsibilidad a la gente y a las empresas. Si surge algo en la ‘paritaria nacional’, nuestro acuerdo regional queda supeditado a aquello”, aclaró Phielipp.

Fuentes del sector petrolero consideraron que este primer paso dado ayer podría ser una señal para mostrar cohesión en torno a qué es posible pagar hasta diciembre.

Con todo, queda el paso crucial de la próxima semana. En definitiva, son las grandes productoras las que, a través de la cadena de pagos, terminarán materializando con sus aportes la posibilidad de sostener lo que se defina.

Las organizaciones que nuclean a los petroleros de base y a los jerárquicos habían emitido días atrás sendos comunicados para que las empresas de servicios cumplan con el acuerdo salarial, haciendo especial hincapié en las que integran la CEOPE y algunas pymes de gran porte, dado que en algunos casos hasta habían liquidado mal el dinero que llegaba desde Anses por el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Con la CEOPE las discusiones son más largas, incluso esta cámara quiso avanzar antes de la pandemia con un procedimiento preventivo de crisis. Como “alerta”, las principales compañías de la entidad pusieron a disposición planes de retiro voluntario e iniciaron diálogos individuales para reducir su staff. Una mala señal hacia adelante: no es solo buscar reducir costos ahora sino que esperan menor actividad en la pospandemia.

Las pymes de Vaca Muerta atraviesan por estos tiempos un “ojo de la tormenta”: junio es el mes más complicado por una suerte de lag entre los servicios prestados y el pago de las facturas. En tanto que julio tiene como adicional el pago del medio aguinaldo.

El acta de Fecene con los petroleros privados, a la que accedió +e, quiere evitar discusiones y que no haya dudas sobre los compromisos salariales. Esto también tiene como antecedente que los gremios señalaron a Fecene por suspensiones el año pasado cuando el anterior gobierno nacional puso un tope al precio interno del petróleo.

Pereyra: “El despido es el abismo”

El sindicalista Guillermo Pereyra planteó que se necesita un acuerdo salarial hasta fin de año para darles tranquilidad a los trabajadores petroleros que estén en situación de suspensión, dado que la reactivación en los yacimientos será gradual y acompañando la demanda. Además, en el gremio quieren que haya garantías de continuidad laboral.

“El artículo primero tiene que decir que no habrá despidos, porque nosotros estimamos que sobre fin de año, Dios mediante, alguna señal de crecimiento va a haber”, explicó Pereyra respecto del planteo que llevaron a la videoconferencia con las cámaras empresariales.

Las prioridades para el sindicato de petroleros privados es un sueldo para los stand by y garantía de continuidad de la relación de dependencia.

“Estamos avanzando en una situación muy difícil, todos lo sabemos. Hay muy poca actividad, con la salvedad de algunos pozos gasíferos”, expresó Pereyra. “La parte productiva y mantenimiento está trabajando algo. Después, los equipos de perforación han subido, pero también son muy poquitos”, aclaró.

Pereyra indicó que nadie sabe lo que puede llegar a pasar con la pandemia del nuevo coronavirus, al menos hasta tener una vacuna que despeje las dudas y la preocupación ante situaciones de rebrote. Mientras tanto, al sector hidrocarburífero le queda esperar la recuperación de la demanda de combustibles.

“Tenemos que llegar a algún tipo de acuerdos para que no haya despidos. Si a los compañeros los despiden, es el abismo, no hay trabajo por ningún lado. No hay indemnización que pueda tapar o cubrir lo que significa un despido en este momento”, manifestó el sindicalista petrolero.