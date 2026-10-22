Boom petrolero de Vaca Muerta: Neuquén rompió un nuevo récord

Desde la división de Infraestructura de Petróleo y Gas de Grant Thornton en India, Nishant Kumar Sittu analiza si el RIGI puede sostener el atractivo de Vaca Muerta.

La producción de petróleo de la provincia del Neuquén alcanzó en septiembre de 2026 un promedio de 714.089 barriles diarios, lo que representó un incremento del 4,2% respecto de agosto y del 25,95% en comparación con el mismo mes del año anterior. En tanto, la producción de gas se ubicó en 104,76 millones de metros cúbicos diarios, con una disminución mensual del 9,28%.

De acuerdo con los datos elaborados por la Subsecretaría de Hidrocarburos, dependiente del Ministerio de Energía, la producción acumulada de petróleo entre enero y septiembre de este año fue un 29,83% superior a la registrada durante igual período de 2025.

El crecimiento mensual del petróleo estuvo impulsado principalmente por el incremento de la producción en las áreas Bandurria Sur, con 8.654 barriles diarios adicionales; Rincón de Aranda con 5.990 barriles diarios; La Angostura Sur I (+4.913 barriles diarios); Bajada del Palo Oeste (+4.347 barriles diarios); El Trapial Este (+3.692 barriles diarios); y Loma Jarillosa Este (+2.309 barriles diarios).

Por qué cayó el gas

En cuanto al gas, la producción de septiembre registró una caída del 9,28% respecto de agosto, vinculada principalmente con una menor producción en las áreas Fortín de Piedra, Sierra Chata, La Calera, Aguada Pichana Este, El Mangrullo y Aguada Pichana Oeste. Esta disminución responde, principalmente, a factores estacionales vinculados con la demanda del sector residencial.

A pesar de esta disminución mensual, el volumen de gas producido fue un 9,46% superior al de septiembre de 2025. Asimismo, la producción acumulada entre enero y septiembre presentó un incremento del 6,09% respecto del mismo período del año anterior.

Por otra parte, la producción no convencional continuó concentrando la mayor parte de la actividad hidrocarburífera provincial. En septiembre, alcanzó los 697.595 barriles diarios de petróleo, equivalentes al 97,69% del total producido en Neuquén.

En el caso del gas, la producción no convencional fue de 95,71 millones de metros cúbicos diarios, lo que representó el 91,36% del total provincial. De ese volumen, 85,97 millones correspondieron a shale gas y 9,75 millones a tight gas.

Los niveles de producción registrados durante septiembre mantuvieron a Neuquén como la principal provincia productora de hidrocarburos del país, con una participación del 75% tanto en la producción nacional de petróleo como de gas.