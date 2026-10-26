La Colonia duplicó la capacidad de fractura en Vaca Muerta con su servicio de abastecimiento continuo de combustible

La Colonia llegó a la Expo AOG Patagonia 2026 con una propuesta concreta para la industria de la fractura hidráulica: un servicio de abastecimiento continuo e inteligente de combustible que, según los datos de la propia empresa, permitió pasar de 5 o 6 etapas de fractura por día a entre 10 y 12 , duplicando la capacidad operativa en locación.

Graciela Fierro , Gerenta de Administración y Finanzas de La Colonia , explicó el alcance del servicio que se llama Cotrick Fueling y funciona con máquinas abastecedoras que operan de forma continua y parametrizada, sincronizadas con las etapas de fractura para que el bombeo nunca se interrumpa. "La máquina va detectando, está todo parametrizado para que las etapas de fractura no paren y el bombeo es continuo", describió Fierro.

La empresa opera actualmente con tres equipos en toda la zona de Vaca Muerta. El tercer equipo fue incorporado recientemente, y se proyecta sumar un cuarto en el plazo de dos años. Un dato no menor: las máquinas son de producción nacional, fabricadas por un proveedor de Buenos Aires.

"El abastecimiento de combustible no es un tema secundario en absoluto para la eficiencia de la fractura", subrayó Fierro, y lo respaldó con números: en el acumulado a septiembre de 2026, las etapas de fractura en Vaca Muerta crecieron un 18,5% respecto al mismo período del año anterior. La tendencia, según la ejecutiva, se mantiene entre un 15 y un 20% anual.

30 años en la región y una expansión que no para

La Colonia es una empresa familiar con 30 años de trayectoria en la zona y una década específica en el negocio mayorista de combustibles. Además del servicio de Cotrick Fueling, opera 12 estaciones de servicio y ya tiene en carpeta la apertura de la número 13 en Cipolletti.

En el segmento mayorista, la empresa ofrece abastecimiento convencional con cisternas propias y también comercialización mayorista de lubricantes, con entrega directa en el establecimiento que indique el cliente. "Nuestra logística es propia, es muy eficiente porque entregamos directamente combustible en última anilla", destacó Fierro.

La empresa tiene además presencia en Añelo con un granelero para estar cerca de las locaciones de Vaca Muerta. Ese posicionamiento estratégico, combinado con flota propia y logística integrada, es lo que La Colonia lleva como carta de presentación a cada edición de la AOG.

"Quienes proveemos de servicios tenemos que estar a la altura de ese crecimiento para poder acompañar. Y así crecer nosotros también, dando empleo local", cerró Fierro.