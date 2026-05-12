Mendoza extiende contrato petrolero en Cajón de los Caballos por 10 años

El Gobierno de Mendoza oficializó la prórroga de la concesión de explotación del área Cajón de los Caballos , ubicada en la prolífica zona de Malargüe. Esta decisión administrativa otorga a la empresa Hattrick Energy S.A. un plazo adicional de diez años para operar el yacimiento. El objetivo central de la medida radica en garantizar la continuidad de las operaciones e incentivar el desembolso de capitales frescos.

La firma de este decreto representa un alivio para la actividad local en un contexto donde Mendoza busca reposicionarse en el mapa energético nacional. La administración de Alfredo Cornejo impulsó este proceso bajo la premisa de sostener los niveles de producción y, fundamentalmente, asegurar la renta petrolera provincial a través de regalías. La operadora presentó un plan de trabajo que justifica técnicamente la extensión del vínculo contractual.

Compromiso de inversión y nuevos pozos

El plan de inversión para Cajón de los Caballos contempla el desarrollo de nuevas tareas de perforación y el mantenimiento de la infraestructura existente. Hattrick Energy propuso una serie de intervenciones que buscan optimizar la recuperación de crudo en un bloque que todavía guarda potencial productivo. La inversión comprometida actúa como el motor principal para evitar el abandono de pozos y fomentar la contratación de servicios locales.

El Ministerio de Energía y Ambiente de la provincia fiscalizó la propuesta técnica antes de dar luz verde a la prórroga. El control gubernamental sobre el cumplimiento de estas metas de inversión resultó determinante para la aprobación final. Las autoridades provinciales destacaron que este tipo de acuerdos buscan dinamizar la economía del departamento de Malargüe y generan previsibilidad para el sector de servicios petroleros.

El rol de Malargüe

La extensión de la concesión en Cajón de los Caballos forma parte de una política de estado que busca revitalizar el sector hidrocarburífero. Malargüe concentra la mayor parte de la actividad de exploración y explotación en Mendoza. El Gobierno provincial apuesta a que estos bloques convencionales sirvan de puente mientras se consolida el avance hacia el unconventional en el lado mendocino de la cuenca.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó la importancia de atraer inversiones que aseguren el incremento de la producción. El decreto provincial no solo otorga tiempo, sino que impone obligaciones claras para que la operadora maximice el factor de recobro. Este esquema de prórrogas condicionadas a la inversión es el modelo que Mendoza aplica para sus yacimientos maduros.

Perspectiva de mercado y midstream

La estabilidad en la concesión permite a la empresa planificar sus despachos de crudo con mayor certidumbre. El midstream regional se beneficia directamente de estos volúmenes, alimentando la red de oleoductos que conecta el sur de la provincia con las refinerías. Cada barril extraído en Cajón de los Caballos contribuye al balance energético de la provincia y fortalece la posición de Mendoza frente a los desafíos del mercado interno.

Con este paso, la provincia asegura la actividad en el área hasta mediados de la próxima década. El éxito de esta prórroga dependerá de la ejecución del plan de obras y de la respuesta geológica de los nuevos pozos proyectados.