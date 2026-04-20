Licitación petrolera en Mendoza 2026: cinco empresas presentaron ofertas económicas

La provincia de Mendoza realizó, en la sede del Ministerio de Energía y Ambiente, el acto público de apertura de los Sobres B que reveló las propuestas económicas de las operadoras que buscan quedarse con la explotación y exploración de bloques petroleros en el territorio mendocino.

El proceso licitatorio, que inició su camino en febrero con la evaluación de antecedentes técnicos y legales (Sobre A), decantó en la participación de cinco compañías . El interés del sector privado no solo se concentró en áreas de explotación probada, sino que se extendió a bloques exploratorios que hoy no registran actividad. Este último dato es el que más celebran en los pasillos oficiales, pues implica capital de riesgo destinado a ampliar la frontera productiva. De todos modos, se recibieron propuestas por solo 4 de las 17 áreas que el gobierno mendocino puso sobre la mesa.

Los protagonistas de la compulsa económica en Mendoza

Por su parte, Hattrick Energy S.A.S. presentó su oferta por "Atuel Exploración Sur", mientras que Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (PCR) puso el foco en "Río Atuel". Finalmente, Petróleos Sudamericanos S.A. ofertó por el bloque de explotación "Atamisqui".

Esta pluralidad de actores marca un contraste nítido con la última licitación de 2019, donde apenas hubo un oferente para un solo bloque. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó que la presencia de múltiples empresas confirma la confianza en un marco de reglas claras. Según la funcionaria, Mendoza entendió que los campos convencionales requieren incentivos específicos y un control estatal de estándares elevados para seguir siendo rentables.

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Un cambio de paradigma: De la pasividad a la proactividad

La estrategia de Mendoza se apoya en la licitación continua. Este modelo evita los grandes baches temporales entre rondas licitatorias, permitiendo que las áreas que revierten al Estado vuelvan rápidamente al mercado. El director de Hidrocarburos, Lucas Erio, subrayó que la agilidad de los procedimientos es la herramienta principal para poner equipos en el campo y sostener la actividad económica en un contexto nacional complejo.

Mendoza logró consolidarse como la provincia con la menor tasa de declinación en campos convencionales durante el periodo pospandemia. Este rendimiento se vincula directamente con la aplicación de tecnologías de recuperación mejorada (EOR) y una política de workovers agresiva. No se trata solo de extraer lo que queda, sino de optimizar la eficiencia de cada pozo en producción.

Entre el convencional y la mirada en Vaca Muerta

Si bien el núcleo de esta licitación es el convencional, Mendoza no quita la vista del desarrollo no convencional en la lengua norte de Vaca Muerta. La provincia impulsa una estrategia que combina la certificación de reservas en áreas maduras con proyectos piloto en la formación estrella de la Cuenca Neuquina. El objetivo final es reducir la incertidumbre geológica mediante mayor exploración y dotar de infraestructura necesaria para escalar la producción.

Tras la apertura de los Sobres B, la Comisión de Adjudicación procederá al análisis detallado de las ofertas. El paso siguiente será la redacción del decreto de adjudicación. Una vez publicado en el Boletín Oficial, las empresas ganadoras tendrán el título definitivo para iniciar operaciones, movilizando la cadena de valor que incluye a pymes locales, servicios logísticos y generación de empleo genuino en el sur provincial.