JPM Energía hace historia en Vaca Muerta y se convierte en la primera empresa neuquina en operar shale

La neuquina JPM Energía compró participaciones de Pluspetrol en Los Toldos I Sur y Pampa de la Yegua y será la primera operadora local de shale en Vaca Muerta.

Por primera vez desde el inicio del desarrollo no convencional en la formación Vaca Muerta , una empresa de origen neuquino se convertirá en operadora de áreas shale . Se trata de JPM Energía , una compañía recientemente creada en la provincia que inició el proceso de compra de participaciones que tenía Pluspetrol en Los Toldos I Sur y Pampa de la Yegua .

La operación fue confirmada oficialmente por Pluspetrol en una comunicación enviada a la Comisión Nacional de Valores , donde informó la cesión del 80% de su participación en la UTE Los Toldos I Sur y del 50% en la concesión no convencional y de transporte de gas de Pampa de las Yeguas I , ambas en la Cuenca Neuquina . El cierre de la operación aún está sujeto a autorizaciones provinciales y otras condiciones precedentes, un proceso habitual en este tipo de transacciones dentro del sector hidrocarburífero.

En una entrevista exclusiva con +e, el presidente de JPM Energía, Gustavo Nagel, confirmó que la empresa ya inició el proceso de adquisición y explicó el plan de desarrollo de las áreas. “Es una empresa neuquina, con capitales que trajimos del exterior y accionistas locales que conocemos muy bien la cuenca. La idea es desarrollar las áreas paso a paso, con los pies en la tierra”, señaló.

Un nuevo perfil de operador

Detrás de la operación aparece JPM Energía, una nueva empresa con domicilio en Neuquén, integrada por capitales del exterior y accionistas locales con larga trayectoria en la industria, varios de ellos con pasado en Exxon y otras operadoras de la cuenca. El accionista mayoritario es el empresario estadounidense John McCreary, mientras que la conducción local está a cargo de Nagel, quien se desempeña como presidente de la compañía.

La particularidad de la operación no es sólo el cambio de manos de las áreas, sino el perfil del nuevo operador. Hasta ahora, el desarrollo no convencional en Vaca Muerta estuvo dominado por grandes compañías internacionales o empresas nacionales de escala. En este caso, se trata de una empresa neuquina que asumirá la operación de bloques shale, algo inédito en la industria local.

petroleros operarios trabajadores equipo La empresa JPM Energía reconfigura el mapa de Vaca Muerta.

Cómo quedan las áreas

Las áreas que adquiere JPM Energía cuentan con infraestructura existente pero escasa actividad en los últimos años. En Los Toldos I Sur la sociedad quedará conformada con 80% de JPM, 10% de Tecpetrol y 10% de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP). En Pampa de la Yegua, en tanto, la participación será 50% JPM y 50% YPF. En ambos casos, la operación quedará a cargo de la empresa neuquina.

Desde el punto de vista de la infraestructura, las áreas tienen capacidad instalada que hoy no se utiliza plenamente. Pampa de la Yegua cuenta con una planta de tratamiento de gas con capacidad de procesamiento de aproximadamente 1 millón de metros cúbicos por día. En Los Toldos I Sur existen dos plantas: una con capacidad de procesamiento de alrededor de 2 millones de metros cúbicos diarios de gas y 6.000 barriles de petróleo, y otra planta adicional de aproximadamente 1 millón de metros cúbicos diarios.

“La idea es llevar la producción hacia arriba y empezar a utilizar la capacidad de esas plantas. Hoy hay infraestructura, pero falta inversión y desarrollo”, explicó Nagel.

Plan de inversión y desarrollo

El plan inicial de la compañía apunta a reactivar áreas que tuvieron actividad limitada en los últimos años, poner en producción pozos que quedaron sin terminar, revisar la ingeniería de las instalaciones existentes y avanzar con nuevas etapas de desarrollo para incrementar la producción, que hoy se encuentra en niveles bajos en relación con la capacidad instalada.

“Hay varios pozos que están perforados y sin terminar. Vamos a empezar por ahí, después revisar instalaciones, ver qué modificaciones hacen falta para incrementar la producción y seguir desarrollando el área. En definitiva, hay que invertir”, explicó el presidente de la compañía.

Según explicó Nagel, tanto Los Toldos I Sur como Pampa de la Yegua tuvieron un nivel de inversión y actividad relativamente acotado en los últimos años, en parte por la indefinición sobre la permanencia de ExxonMobil en la cuenca. “Son áreas que desde 2018 o 2019 tuvieron actividad limitada en términos de exploración y desarrollo, lo que abre ahora una oportunidad para retomar inversiones, optimizar las instalaciones existentes y avanzar con nuevas etapas de desarrollo”, indicó.

Petrolero operario trabajador ganancias paritarias.jpg Los trabajadores petroleros de boca de pozo quedaron exceptuados del impuesto a las Ganancias.

JPM Energía se presenta como una compañía enfocada en el desarrollo upstream con fuerte base técnica y conocimiento de la Cuenca Neuquina. La empresa está integrada por profesionales con trayectoria en operadoras internacionales que trabajaron durante años en el desarrollo de Vaca Muerta. El modelo de negocio apunta a adquirir áreas con infraestructura existente, reactivar pozos, optimizar instalaciones y desarrollar los bloques de manera progresiva, con un esquema de inversión escalonado y eficiencia operativa.

Transporte y evacuación, otro desafío

Otro de los desafíos será la logística y el transporte, ya que la nueva operadora deberá negociar nuevos contratos de evacuación de petróleo y gas, por lo que la empresa deberá cerrar nuevos acuerdos con Oldelval, TGS y TGN en función de su plan de desarrollo.

“Nos vamos a tener que sentar con Oldelval, con TGS y con TGN para generar nuestros contratos. Eso lo vamos a hacer cuando tengamos cerrado nuestro plan de desarrollo y la capacidad de transporte que vamos a necesitar”, explicó Nagel.

Un cambio en el mapa de Vaca Muerta

Más allá de los detalles técnicos y financieros de la operación, en la industria el movimiento se interpreta como un hecho relevante por el cambio en la estructura del sector: por primera vez una empresa nacida en Neuquén, con management y conocimiento local de la cuenca, pasará a operar áreas no convencionales, un segmento históricamente dominado por grandes jugadores internacionales.

“El diferencial nuestro es que conocemos muy bien la cuenca, conocemos a las autoridades, a las comunidades, a los superficiarios y cómo se trabaja en la región. Eso también es parte del desarrollo de un área”, señaló Nagel.

El desembarco de JPM Energía como operador marca así un nuevo capítulo en la evolución de Vaca Muerta. Si el proceso de autorizaciones avanza según lo previsto, la empresa neuquina se convertirá en la primera operadora local de shale en la Cuenca Neuquina, en un movimiento que podría anticipar una nueva etapa en el mapa de inversiones de Vaca Muerta.