Estados Unidos concretó las primeras ventas de petróleo venezolano por USD 500 millones

FOTO DE ARCHIVO. El presidente Donald Trump pronuncia un discurso en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EEUU, el 21 de marzo de 2025.

Estados Unidos completó esta semana las primeras ventas de petróleo venezolano por un total cercano a los USD 500 millones , en el marco del acuerdo alcanzado días atrás, que habilita operaciones por hasta USD 2.000 millones. Así lo confirmó un funcionario de la administración estadounidense a la agencia Reuters, en lo que constituye el primer movimiento concreto del entendimiento anunciado a comienzos de enero por el presidente Donald Trump .

Según fuentes oficiales, se prevé que haya nuevas ventas de crudo en los próximos días y semanas, a medida que se instrumenta el esquema acordado.

Fondos bajo control estadounidense

Los ingresos generados por estas ventas no fueron transferidos al Estado venezolano. De acuerdo con información de funcionarios citados por Reuters, los fondos quedaron depositados en cuentas bancarias controladas por el gobierno de Estados Unidos, en cumplimiento de una orden emitida en los días previos.

Según detalló el citado medio, la cuenta principal se encuentra en Qatar, elegido como un punto neutral para canalizar los recursos. El esquema permite que los fondos solo puedan moverse con autorización estadounidense y reduce la posibilidad de eventuales incautaciones.

El avance de las ventas se inscribe en un proceso más amplio de reconfiguración del comercio petrolero venezolano. El acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela apunta a redirigir exportaciones hidrocarburíferas hacia el mercado estadounidense, lo que reduce el margen de oferta disponible para China, uno de los principales compradores de crudo venezolano con descuento en los últimos años.

Durante parte de la última década, la nación asiática absorbió una parte importante de los embarques de PDVSA, en muchos casos bajo esquemas de precios rebajados y acuerdos financieros especiales.

Cautela empresaria en Estados Unidos

Trump confirmó el acuerdo y sostuvo que la reapertura del flujo petrolero permitiría atraer inversiones privadas para recomponer el sector energético del país sudamericano. Incluso, el mandatario llegó a mencionar un potencial de inversiones por USD 100.000 millones, aunque sin brindar detalles del origen de esos fondos.

Sin embargo, ejecutivos de las principales compañías energéticas estadounidenses manifestaron cautela ante esa posibilidad. Durante una reunión en la Casa Blanca, varios referentes del sector señalaron los obstáculos legales y comerciales que aún existen para operar en Venezuela: “No se puede invertir en él”, afirmó el CEO de ExxonMobil, Darren Woods. “Hay varios marcos legales y comerciales que tendrían que establecerse para siquiera comprender qué tipo de rentabilidad obtendríamos de la inversión”, agregó.

En tanto, otros ejecutivos coincidieron en que, sin reglas claras y previsibilidad jurídica, resulta difícil avanzar con compromisos de capital de gran escala.

Tras el encuentro entre Trump y empresarios del sector, la Casa Blanca no anunció compromisos formales de inversión, indicó CNN. No obstante, desde la administración gubernamental señalaron que las conversaciones aún continúan. En un comunicado, el portavoz presidencial Taylor Rogers sostuvo que “el equipo del presidente Trump facilita conversaciones positivas y continuas con compañías petroleras que están listas y dispuestas a realizar inversiones sin precedentes para restaurar la infraestructura petrolera de Venezuela”.

El anuncio de Trump

El 6 de enero, Trump publicó en su red social Truth un mensaje en el que detalló el alcance del acuerdo petrolero con Venezuela. En el texto, afirmó que las autoridades interinas del país sudamericano “entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a los Estados Unidos de América”. Según explicó, el crudo “será vendido a precio de mercado”.

"Ese dinero será controlado por mí para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de los Estados Unidos", señaló. En el mismo mensaje, indicó que solicitó al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute el plan “de manera inmediata”, y precisó que el crudo será transportado en buques de almacenamiento y descargado directamente en puertos estadounidenses.