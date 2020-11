Guillermo Pereyra, en aislamiento por coronavirus

El titular del sindicato petrolero Guillermo Pereyra fue diagnosticado por COVID-19 y se mantiene recluido en su casa hasta que logre recuperarse del virus. Fuentes sindicales indicaron a +e que el gremialista no manifestó complicaciones pero se hizo el test ante algunas sospechas. Finalmente, le dio positivo y esta semana transitará los últimos cinco días de aislamiento .

Cierto es que Pereyra tiene 76 años y es parte del grupo de riesgo, por lo cual el contagio es observado atentamente. No obstante, la tomografía arrojó resultados positivos, no tiene síntomas graves y su estado de salud general es bueno por lo que no requirió ser hospitalizado. Simplemente está pasando los 15 días recomendados antes de una nueva prueba para confirmar el "negativo de covid" en su domicilio.

El dirigente había extremado los cuidados tanto en su casa como en su rol institucional ante el crecimiento de la curva de casos casos en la provincia, particularmente en la ciudad de Neuquén. De cumplir con las indicaciones médicas y manteniéndose en aislamiento, el líder sindical de los petroleros privados podría ser dado de alta en los próximos cinco días.

Con más de 40 años al frente de la conducción de uno de los gremios con más peso en el universo sindical de la Argentina, Pereyra ha sido el protagonista en los últimos años del crecimiento de las inversiones y el interés que despertó el shale y Vaca Muerta. Este 2020 complicado lo llevó a tener que negociar con las operadoras y empresas de servicios distintos formatos de trabajo y suspensiones para evitar los despidos en medio de la crisis petrolera por la pandemia.