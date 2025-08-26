¿Un nuevo gigante del oro? AbraSilver expande su zona productiva en Argentina

AbraSilver Resource anunció los resultados de los ensayos de tres nuevos pozos de perforación.

AbraSilver Resource Corp., empresa de exploración con sede en Toronto, anunció resultados positivos de su programa de perforación de la Fase V en el Proyecto Diablillos , ubicado en la provincia de Salta . Los nuevos datos revelan una extensión significativa de la zona de oro en el sector de Oculto Este, reforzando el potencial de crecimiento del yacimiento más allá de sus límites actuales.

“Nos alegra enormemente que nuestra perforación siga ampliando la cobertura de la zona aurífera en Oculto Este. Estos últimos resultados demuestran la continuidad de la mineralización mucho más allá del actual recurso mineral limitado a cielo abierto y refuerzan aún más nuestra confianza en el potencial de crecimiento de Diablillos”, comentó John Miniotis, presidente y director ejecutivo, a traves de un comunicado.

Y agregó: “Con tres plataformas activas, seguimos centrados en lograr un mayor crecimiento de los recursos minerales mientras avanzamos en paralelo con el Estudio de Factibilidad Definitivo”.

image Mapa de Diablitos con la zona extendida. Fuente: AbraSilver Corp.

El contexto del Proyecto Diablillos

El proyecto Diablillos no es un recién llegado. La propiedad, adquirida por AbraSilver en 2016, ya cuenta con un importante historial de perforaciones. El yacimiento ha delineado múltiples zonas de mineralización epitermal de plata y oro, siendo Oculto el principal punto de atención.

Según la estimación de recursos minerales más reciente (21 de julio de 2025), el proyecto alberga un recurso medido e indicado para lixiviación en tanque de 73.1 millones de toneladas, con 79 g/t de plata y 0.66 g/t de oro. Esto se traduce en aproximadamente 186 millones de onzas de plata y 1.6 millones de onzas de oro contenidas.

image Los resultados destacados. Fuente: AbraSilver Corp.

La compañía se encuentra en una etapa de intensa actividad, con tres perforadoras activas, y trabaja en paralelo en el Estudio de Factibilidad Definitivo. Además de la expansión en Oculto Este, la empresa planea comenzar perforaciones en el objetivo cercano de pórfido de Cerro Blanco, para explorar su prometedor sistema de cobre y oro.

La combinación de estos esfuerzos subraya la ambición de AbraSilver de no solo expandir la mineralización conocida, sino también de identificar nuevos objetivos que puedan potenciar la escala general del proyecto.