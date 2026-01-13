Residuos electrónicos: La nueva fiebre del oro y su boom silencioso

Urban mining en acción: residuos electrónicos como minas urbanas de oro, plata, paladio y cobre para la economía circular.

La imagen romántica del buscador de oro con su batea en el arroyo pertenece al pasado. Más allá de las minas, hoy, la verdadera fiebre del oro se libra en laboratorios y plantas industriales que procesan toneladas de residuos electrónicos (e-waste) para extraer oro, plata, paladio y cobre con precisión quirúrgica y menor impacto ambiental. Esta transformación tecnológica no solo recupera recursos valiosos, sino que redefine la sostenibilidad en la era digital.

Según el Global E-waste Monitor 2024 (elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones - ITU - y el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones - UNITAR), en 2022 se generaron 62 millones de toneladas de residuos electrónicos a nivel global, equivalente a 7,8 kg per cápita. Esta cifra representa un aumento del 82% desde 2010 y supera con creces el crecimiento del reciclaje formal, que apenas alcanzó el 22,3 % de la masa total recolectada y tratada adecuadamente.

Las proyecciones son alarmantes: para 2030, la generación anual podría escalar hasta 82 millones de toneladas, un incremento adicional del 32-33 % si no se implementan cambios drásticos. Miles de millones de dólares en metales estratégicos se pierden anualmente en vertederos, incineraciones o exportaciones informales a países con regulaciones ambientales débiles.

Los residuos electrónicos no son basura común: contienen concentraciones de metales preciosos mucho mayores que las menas minerales tradicionales. Un teléfono móvil puede albergar hasta 100 veces más oro por tonelada que el mineral extraído de una mina convencional.

La mirada en las monedas

En el sur de Gales, The Royal Mint —la institución británica con más de 1.100 años de historia acuñando monedas— dio un paso audaz hacia el futuro. Mediante un acuerdo con la startup canadiense Excir, implementó una tecnología patentada de química selectiva que opera a temperatura ambiente y extrae metales sin necesidad de fundiciones energívoras.

El proceso actúa directamente sobre placas de circuitos impresos (PCB) y logra recuperar más del 99% del oro presente, con una pureza de 999,9 (equivalente a 24 quilates) en cuestión de segundos o minutos, según informes oficiales de The Royal Mint y Excir. Además, permite extraer plata, paladio y cobre, materiales esenciales para la electrónica, vehículos eléctricos y energías renovables.

image Oro recuperado de e-waste: The Royal Mint cierra el ciclo y convierte basura digital en joyería de lujo y recursos estratégicos.

La planta, con capacidad para procesar hasta 4.000 toneladas de PCB al año, evita la exportación de residuos y reduce la dependencia de la minería primaria, a menudo asociada a conflictos socioambientales y altas emisiones de carbono. El oro recuperado ya se integra en colecciones de joyería de lujo bajo la marca 886 by The Royal Mint, cerrando el ciclo de la economía circular.

Los procesos convencionales requieren temperaturas extremas, elevado consumo energético y generan emisiones significativas. En contraste, la tecnología Excir minimiza el impacto ambiental, elimina plásticos a vertedero y ofrece transparencia total en la cadena.

Este enfoque no solo recupera recursos, sino que genera empleo cualificado y fomenta competencias técnicas en sostenibilidad industrial.

Implicancias estratégicas para el futuro

Esta iniciativa abre puertas reales en varios frentes:

Políticas industriales y climáticas : integración del reciclaje avanzado en sectores estratégicos como baterías, electrónica y renovables.

: integración del reciclaje avanzado en sectores estratégicos como baterías, electrónica y renovables. Polos locales de recuperación : reducción de dependencias externas para materiales críticos .

: reducción de dependencias externas para . Ecodiseño : impulso al diseño de productos electrónicos desmontables y recuperables.

: impulso al diseño de productos electrónicos desmontables y recuperables. Cambio cultural: resignificación de los residuos electrónicos como reservas urbanas de recursos valiosos.

Móviles olvidados en cajones, computadoras obsoletas y placas madre sin destino constituyen un flujo constante de materiales que, en la mayoría de los casos, terminan incinerados, exportados ilegalmente o enterrados. Invertir en tecnologías como la de The Royal Mint y Excir no es solo reciclaje: representa la industria del siglo XXI, donde la minería se traslada de las montañas a las ciudades.

La verdadera pepita de oro ya no espera en un arroyo remoto. Está en nuestra basura electrónica, esperando una química inteligente que la devuelva al ciclo productivo. Con 62 millones de toneladas generadas en 2022 y 82 millones proyectadas para 2030 (Global E-waste Monitor 2024), el desafío es claro: transformar el problema en oportunidad antes de que el volumen nos sobrepase.

Fuente: Noticias Argentinas con aportes de +E