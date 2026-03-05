PDAC 2026: Las mineras destacan su confianza en Argentina y nuevos proyectos en camino

Taca Taca es el proyecto de cobre en el cual Salta deposita todas sus expectativas.

El cierre de la PDAC 2026 en Canadá dejó un saldo más que positivo para la delegación argentina, con anuncios de inversión y un compromiso público de las grandes mineras internacionales . La principal cumbre de la minería global le otorgó un espacio nunca antes visto a las charlas que involucraban al país, que fue una de las plazas estrellas de esta edición.

“El Argentina Day fue el doble de grande que el Perú Day que siempre suele ser uno de los que despierta más interés. El tema es que ahora Perú está con mucha incertidumbre política y Chile inició un camino inverso con aumento de impuestos”, explicó una fuente con más de dos décadas de presencia en esta feria.

Las principales empresas mineras pasaron por esta sala y ratificaron su compromiso de inversión. “Lo primero que nos decidió a invertir en Argentina fue la estabilidad macroeconómica, lo segundo la estabilidad impositiva y legal que otorga el RIGI y lo tercero fue la buena relación que tenemos con los gobiernos de San Juan y Catamarca”, dijoAnne Edwards, Head of Corporate Affairs de Glencore, que ya presentó dos RIGI de cobre por 13.500 millones de dólares.

Para el CEO de Vicuña, Ron Hochstein, la clave fue “la combinación entre geología y política. Cuando esto se une, se abre una oportunidad increíble”, subrayó. “Todo el mundo está hablando de Argentina. Eso no pasaba antes”, agregó Sebastian Benavidez, de Anglo American.

Los anuncios de inversión concretos

Más allá de las promesas de estos grandes ejecutivos, hubo dos anuncios de inversión concretos que aplicaron al RIGI y otros que fueron adelantando algunos funcionarios. El primero fue el Pozuelos-Pastos Grandes que, con 3.000 millones de dólares a desembolsar entre Ganfeng y Lithium Argentina, se convertirá en el principal proyecto de litio del país.

El segundo fue el de PSJ Cobre Mendocino con una inversión de 630 millones de dólares para lo que será el primer proyecto de cobre de gran tamaño en operación del país. “Queremos terminar el DFS este año, como propuesto e iniciar la construcción a fines del 2026 en una obra que demandará entre 18 y 24 meses”, destacó el CEO, Fabián Gregorio.

Los Azules cobre minería actividad trabajos equipos San Juan.jpg Los Azules es uno de los proyectos de cobre más importante del país.

A su vez, entre algunas delegaciones provinciales se habló de la inminente presentación al RIGI de un proyecto de litio y la aprobación por parte del Poder Ejecutivo de uno adicional del mineral blanco.

Las metas de Nación

La representación de la Casa Rosada estuvo a cargo del secretario de Minería, Luis Lucero, y del viceministro de Energía y Minería, Daniel González.

Lucero celebró la aprobación de proyectos RIGI por más de 7.000 millones de dólares y la presentación por otros casi 40.000 millones. Además, trazó un panorama más que favorable si se ratifica la media sanción de la Ley de Glaciares en Diputados con exportaciones que podrían llegar a los 60.000 millones de dólares anuales entre energía y minería.

“Estamos permitiendo a la ciencia que venga a participar, para demostrar cuál es la actual contribución de las formaciones a las cuencas hídricas, dando el poder a decidir qué hacer con los recursos a las autoridades provinciales, que son las que en realidad conocen sus territorios".

En tanto, González dijo que “el RIGI es un régimen extremadamente poderoso” y anticipó que se está trabajando en resolver el cuello de botella en infraestructura.

“Tenemos un problema de infraestructura. Estamos aquí para crear condiciones para que el sector privado -no solo los operadores mineros-, sino también las empresas que estén dispuestas a construir y operar esta infraestructura. Le decimos a las empresas que cuenten con nosotros para ayudarles a crear condiciones. Ahora, si es solo por el financiamiento, no abrimos la puerta, eso no está disponible en el Estado", aclaró.

Reclamos cruzados

Además de la falta de infraestructura, otros de los puntos que dispararon debate y críticas a las políticas gubernamentales fueron la persistencia de las retenciones al litio y a la plata y las leyes de compre local de muchas provincias.

“La competitividad no es solo en términos fiscales. También es infraestructura, energía, proveedores. Esos son desafíos muy grandes para la Argentina”, indicó Geoff Streeton, de Eramet.

“Tenemos que asegurarnos de poder mover el material y las personas. La educación es otro tema clave. Argentina tiene un sistema educativo world class, pero va a necesitar una gran demanda de personas con muchas habilidades de cara al futuro”, coincidió Edwards, de Glencore.