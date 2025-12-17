Ley de Glaciares: GEMERA respalda la reforma y pide mayor "certeza jurídica" para destrabar inversiones

Imagen de archivo: vista aérea de la mina Andina de Codelco y Los Bronces de Anglo American en una zona de glaciares en la Codillera de Los Andes cerca de Santiago, Chile, el 17 de noviembre de 2014.

El Grupo de Empresas Exploradoras de la República Argentina (GEMERA) manifestó su firme respaldo al proyecto de ley de Glaciares que busca introducir precisiones a la norma vigente (Nº 26.639) de Presupuestos Mínimos para la Preservación. Desde la entidad argumentaron que la iniciativa legislativa constituye un avance relevante para fortalecer la certeza jurídica y la claridad normativa necesaria para el desarrollo de la actividad, manteniendo plenamente vigente el objetivo central de la norma original: la protección de los recursos hídricos estratégicos.

En su comunicado, la cámara que nuclea a las empresas exploradoras sostuvo que la protección debe focalizarse estrictamente en aquellos glaciares y ambientes periglaciales que cumplen funciones ambientales esenciales , específicamente como reservas de agua y proveedores para la recarga de cuencas hidrográficas. Para el sector, es fundamental abandonar las interpretaciones genéricas y avanzar hacia una regulación basada en criterios técnicos y científicos, que permita realizar evaluaciones específicas y análisis caso por caso.

Proyectos mineros frenados

Desde GEMERA plantearon que una normativa clara y precisa no solo refuerza la protección ambiental al identificar con rigor técnico las reservas estratégicas, sino que también mejora sustancialmente la calidad de los procesos de evaluación de impacto ambiental. Según los exploradores, esto contribuiría a fortalecer el control estatal y garantizaría una gestión hídrica más eficaz, transparente y sustentable, despejando las incertidumbres que hoy frenan el desarrollo de proyectos en la cordillera.

Los Azules cobre minería actividad trabajos equipos San Juan.jpg Los Azules es uno de los proyectos de cobre más importante del país.

El respaldo de la entidad también puso el foco en la dimensión política y federal de la discusión. El proyecto de ley recoge los aportes formulados por las provincias mineras en el ámbito de la Mesa del Cobre, presidida por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y de la Mesa del Litio, encabezada por el mandatario de Catamarca, Raúl Jalil. En esta línea, los empresarios valoraron que la propuesta promueva una interpretación armónica de la ley que respete el federalismo ambiental y el principio constitucional del dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales.

Finalmente, GEMERA reafirmó su compromiso con una actividad exploratoria moderna y transparente, considerando que el reconocimiento del rol de las provincias resulta fundamental para compatibilizar el cuidado del ambiente con el desarrollo productivo. La entidad concluyó que el diálogo federal e institucional es el único camino viable para construir consensos duraderos que integren la protección del agua con el fortalecimiento de las economías regionales.