Histórico: alertan que los descubrimientos de cobre se desploman 68%

La Alerta Crítica: Los descubrimientos de nuevos yacimientos de cobre se desplomaron 68% en los últimos 15 años, pasando de 22 hallazgos (entre 2010 y 2016) a solo 7 (entre 2017 y 2023), una tendencia descendente que también afecta al oro.

En estos días se conoció un informe que encendió luces de alerta en el escenario del cobre . El estudio de la consultora global Accenture puso sobre la mesa un panorama preocupante para el futuro de la minería y la cadena de suministro global de minerales críticos. Los descubrimientos de yacimientos de cobre experimentaron una drástica caída del 68% en los últimos 15 años .

Esta cifra es una advertencia directa sobre la capacidad futura de la industria para satisfacer una demanda que se mantiene en constante crecimiento. El cobre es un mineral insustituible y fundamental para la fabricación de vehículos eléctricos y la infraestructura de energías renovables .

Analizando los periodos, los números son contundentes: entre 2010 y 2016 se registraron 22 descubrimientos importantes de cobre a nivel global. No obstante, esta cifra se desplomó a solo 7 descubrimientos de cobre en el periodo siguiente, entre 2017 y 2023. Esta tendencia descendente en el éxito exploratorio se confirma también en el sector del oro, que vio sus hallazgos caer de 36 a solo 11 en los mismos periodos.

image Barreras Regulatorias y Financieras: El aumento de riesgos geopolíticos, las mayores exigencias regulatorias (como los criterios ESG y la licencia social para operar) y los costos crecientes han provocado que los proyectos tarden, en promedio, un 40% más en alcanzar la fase de producción.

La tormenta perfecta para el cobre

Esta crisis de exploración es resultado de una "tormenta perfecta" de factores que han transformado el panorama operativo. El informe de Accenture destaca que el aumento de los riesgos geopolíticos, las mayores exigencias regulatorias y los costos crecientes han incrementado la complejidad del sector.

Como consecuencia directa, los proyectos de exploración tardan, en promedio, un 40% más en pasar de la fase de descubrimiento a la fase de producción, en comparación con hace una década y media. Factores clave como la necesidad de obtener la licencia social para operar y la aplicación de normativas más estrictas (como los criterios ESG) han elevado la complejidad de los proyectos mineros.

image El Giro Conservador: Las compañías mineras están priorizando la extensión de la vida útil de minas existentes. Esto se refleja en que el presupuesto destinado a exploración "de base" (grassroots) cayó del 33% al 23%, mientras que la inversión para optimizar sitios de minas (minesites) aumentó del 24% al 38%.

La prioridad de las minas existentes

Según el reporte, frente a estos desafíos y riesgos, las compañías mineras parecen haber adoptado una estrategia más conservadora. Esta reacción, si bien lógica para el corto plazo, hipoteca el futuro al reducir la inversión en nuevos yacimientos.

Martín Tavil, director ejecutivo para la Industria Minera de Accenture Chile, explicó que las mineras están invirtiendo cada vez más en la extensión de la vida útil de las minas existentes. Según Tavil, es más rápido y económico llevar los minerales al mercado desde operaciones con infraestructura instalada que iniciar un proyecto desde cero, considerando la obtención de permisos y la licencia social.

Esta preferencia se refleja en la reasignación de presupuestos:

La proporción destinada a exploración "de base" ( grassroots ) —áreas nuevas y no exploradas— cayó del 33% al 23% .

—áreas nuevas y no exploradas— cayó del . La inversión dirigida a "sitios de minas" (minesites) —ampliación y optimización de minas ya conocidas— aumentó del 24% al 38%.

Aunque la inversión total en metales no ferrosos subió de USD 11.5 mil millones en 2010 a USD 12.9 mil millones en 2023, este aumento fue modesto frente a los desafíos. Además, si bien el número total de perforaciones reportadas creció de 25.356 en 2014 a 53.582 en 2023, se registró una disminución del 23% entre 2022 y 2023, especialmente marcada en el cobre y el oro.

image La Solución en la IA Generativa: Ante la necesidad de nuevas estrategias, la Inteligencia Artificial (IA), especialmente la IA generativa, se destaca por su potencial transformador.

El catalizador para una nueva era minera

Ante la necesidad imperante de revertir esta tendencia y asegurar el suministro futuro, la industria debe reinventar su manera de buscar minerales.

El informe de Accenture destaca el potencial transformador de la inteligencia artificial (IA), particularmente la IA generativa, para revolucionar la exploración. Tradicionalmente, la recopilación y curación de datos geológicos, geofísicos y geoquímicos ha sido un proceso manual, intensivo en tiempo y conocimiento.

La IA generativa permite descubrir correlaciones ocultas dentro de grandes volúmenes de datos, acelerando el modelado geológico. Esto se traduce en una mejor toma de decisiones y una reducción significativa de los costos y riesgos asociados a la exploración. En definitiva, el futuro de la minería de cobre y su rol insustituible en la transición energética dependerán de cómo la industria adopte esta innovación tecnológica.