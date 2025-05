Grieta en Arminera 2025: los reclamos de las provincias mineras frente al gobierno

Provincias que reclaman

Los más duros en responderles fueron los secretarios del NOA. Martín de los Ríos, ministro de Producción de Salta, subrayó que “la infraestructura es fundamental” y que “las provincias y el sector privado solos no podemos con todos los años de desinversión que tuvimos”.

“Tenemos el único corredor ferroviario que comunica el océano Pacífico con Chile, el C14, que hoy brilla por su insuficiente actividad. Tenemos que mirar desde la Nación por estas cuestiones que hacen al costo logístico y determinan una inversión”, agregó.

Por el lado de Catamarca, Marcelo Murua pidió que se empiece a constituir una agenda de estabilidad política a nivel federal, tal como sucede en las provincias donde todos los gobernadores apoyan la actividad, sin importar el color político.

“Argentina es un país con minería, pero no es un país minero porque no es una política de Estado. La matriz productiva de Argentina se tiene que diversificar para que otras provincias que no estamos en la zona núcleo agropecuaria podamos saldar la deuda histórica con la región andina”.

En tanto, Juan Carlos Abud, ministro de Producción de Jujuy, cuestionó que el 86% de los ingresos fiscales mineros correspondan a la Nación. “Gran parte del porcentaje queda en el gobierno nacional y las obras públicas que se paralizaron las necesitamos para que vengan a invertir”, coincidió Ivanna Guardia, secretaria de Minería de La Rioja.

image.png Auditorio atento para escuchar a los referentes de las provincias. Foto: Messe Frankurt.

Parte llena del vaso

Los más entusiastas fueron los representantes de Mendoza, San Juan y Río Negro. La ministra mendocina Jimena Latorre celebró que ya tienen 38 proyectos con declaración de impacto ambiental y otros 27 a punto de llegar a la Legislatura para tener la aprobación. Y destacó el caso del proyecto de cobre San Jorge.

“Es un proyecto histórico que está transitando su declaración de impacto ambiental. Tiene un plazo de 18 a 24 meses de construcción y, si bien no es un proyecto de clase mundial, es de chico a mediano, cuenta con muchas factibilidades. Es de baja altura, está a 37 km del principal corredor bioceánico de la Argentina, no tiene restricciones en cuanto a conectividad eléctrica y disponibilidad de agua. Entonces puede destrabar esta inercia de tener muchos proyectos de cobre y no producir nada”, afirmó.

Desde San Juan, Juan Pablo Perea se ilusionó con que “en el corto plazo empiece a desarrollarse un proyecto de cobre” y Joaquín Aberastain Oro, de Río Negro, trazó un panorama muy positivo para la provincia.

“Río Negro ha cambiado su realidad minera en estos últimos años. Hoy somos una provincia minera en expansión con un rumbo claro. Tenemos 54 proyectos activos, entre ellos Calcatreu, que es nuestro proyecto insignia. También proyectos de plomo, plata, zinc, tierras raras y uranio. Muchas empresas nos eligen por nuestro marco normativo y por nuestro potencial”.