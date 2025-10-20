¿Fracaso o éxito?: Argentina, entre los peores en un ranking de minería global

Argentina 107°/110 en MCI 2025 (17,6 pts): minería solo 1,4% exportaciones y 0,72% PBI. Similar a Kuwait, refleja diversificación, no fracaso. Éxito relativo pese a baja dependencia

Argentina se sitúa en el puesto 107 entre 110 países en la 7ª edición del Índice de Contribución Minera (MCI) del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), publicado en octubre de 2025 con datos de 2022. Con una puntuación de 17,6 puntos en el MCI, Argentina refleja una economía diversificada donde la minería mantiene un peso relativo pequeño. Este bajo posicionamiento, similar al de Kuwait o Azerbaiyán, no significa un mal desempeño, sino una baja dependencia relativa del sector .

Los datos de 2022 revelan que las exportaciones de minerales y metales representaron solo el 1,4% de las exportaciones totales , con una caída de 5,7 puntos respecto a 2017. Además, el valor de la producción minera equivalió a solo el 0,72% del PBI en 2022. El MCI mide la importancia relativa del sector en la actividad económica nacional, más no el éxito económico.

image

Récord exportador 2025 y cifras clave

El contraste entre la baja posición del MCI y el dinamismo actual del sector es notorio. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) proyecta que 2025 será un año récord para las exportaciones mineras. Se estima un crecimiento del 14% en 2025, proyectando ventas por US$ 5.088 millones, rompiendo el récord exportador nominal de años anteriores. La minería es el quinto complejo exportador del país.

La canasta exportadora minera argentina se concentra en oro (70%), litio (14%) y plata (12%). A pesar de las caídas en los volúmenes de producción de oro y plata desde 2020, la suba de los precios de referencia global evita el cese de muchas operaciones.

La minería proyecta un aporte fiscal de alrededor de $1,4 billones en 2025, distribuido entre la Nación (62%) y las provincias (38%). El sector genera más de 100.000 empleos en Argentina, de los cuales 40.000 son directos, con salarios entre los más altos del país.

image Alta carga fiscal (53%) frena minería. ICMM urge gobernanza, transparencia y sostenibilidad. Con inversiones, Argentina podría subir 20-30 puestos en MCI a ~75°. Boom verde en litio es clave.

El Impulso crítico del litio

Mientras que los yacimientos de oro y plata, que representan el 81% de la canasta exportadora minera, exhiben una merma productiva, el litio se consolida como un motor de crecimiento. El complejo litio tiene potencial para seguir creciendo año tras año. Argentina fue el cuarto productor mundial de litio en 2024.

Las proyecciones de producción para 2025 destacan:

Litio: 115.000 toneladas LCE . Este volumen representa un aumento del +54% interanual y un +238% respecto a 2018. El volumen de producción triplicó en tres años. La proyección interanual de crecimiento del complejo litio es del 75% .

. Este volumen representa un aumento del y un respecto a 2018. El volumen de producción triplicó en tres años. La proyección interanual de crecimiento del complejo litio es del . Oro: 1,13 millones de onzas (-10% interanual).

(-10% interanual). Plata: 21,3 millones de onzas (-7% interanual).

A pesar del declive en volumen de oro y plata, los ingresos por estos metales alcanzan máximos históricos gracias a precios internacionales récord (oro por encima de US 4.000/oz** y plata en **US 47–48/oz).

Rio Tinto litio minería maquinas equipos.jpg 2025: exportaciones mineras +14% a US$5.088M, récord histórico. Litio +54% (115k ton LCE), oro/plata caen en volumen pero suben ingresos por precios récord. 100k empleos, $1,4B fiscales.

Los desafíos pendientes

El ICMM destaca que el futuro del sector, impulsado por la transición energética y la demanda global de minerales críticos, depende de la calidad de la gobernanza. La alta dependencia minera no garantiza por sí sola mejores condiciones sociales ni ambientales.

Los países que logran transformar la riqueza del subsuelo en prosperidad aplican marcos regulatorios sólidos, incentivan la transparencia y promueven prácticas responsables.

El presidente de CAEM, Roberto Cacciola, advirtió que la carga fiscal de Argentina, cercana al 53% (incluso si se reduce al 39% con el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones, RIGI), sigue siendo "una de las más altas del mundo". El ICMM subraya la necesidad de avanzar en transparencia, trazabilidad y sostenibilidad.

Gracias al récord exportador y las nuevas inversiones, Argentina podría ascender entre 20 y 30 posiciones en el próximo ranking MCI, alcanzando aproximadamente el puesto 75. La consolidación de la minería argentina exige, no solo un aumento de la capacidad productiva, sino la mejora en los pilares de la gobernanza.