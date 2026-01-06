Catamarca toma el control total de la histórica mina Bajo de la Alumbrera

Instalaciones mineras en Farallón Negro: ahora gestionadas exclusivamente por Catamarca y la UNT.

El Gobierno Nacional formalizó la salida definitiva del Estado de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) mediante el Decreto 2/2026 , publicado en el Boletín Oficial el lunes 5 de enero de 2026.

Esta medida transfiere el control pleno a socios regionales. YMAD pasa a conformarse en un 60 % por la provincia de Catamarca y un 40 % por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) .

Ambas entidades podrán acordar en el futuro la incorporación de nuevos socios o la transferencia de participaciones.

Cambios en la gobernanza y operación

La restructuración modifica roles clave en el directorio. La provincia de Catamarca designa al presidente y dos vocales. La UNT nombra los otros dos vocales.

Anteriormente, el Poder Ejecutivo Nacional designaba al presidente.

El nuevo esquema permite que YMAD se rija por derecho privado en relaciones con terceros. La entidad gestiona créditos bancarios para financiar operaciones, lo que otorga mayor autonomía.

image Instalaciones de YMAD en Farallón Negro: ahora bajo gestión exclusiva de Catamarca y la UNT.

Fundamentos del retiro estatal

El decreto aprueba el acuerdo firmado el 15 de diciembre de 2025 entre el Estado Nacional, Catamarca y la UNT. Modifica la Ley N° 14.771 para adaptarla a la nueva estructura institucional.

El Gobierno justifica la desvinculación en la reducción del déficit fiscal y el sobredimensionamiento del Estado.

Según los considerandos: “El Estado Nacional no participa en la distribución de utilidades de la mina, pero mantenía la posibilidad de realizar contribuciones financieras, lo que representaba un riesgo para el Tesoro Nacional”.

Los objetivos originales de 1958 se consideran cumplidos.

Próximos pasos para la entidad

YMAD aprueba un nuevo estatuto en un plazo de 180 días corridos.

Una vez cumplido, derogan artículos de la ley original que regulaban la intervención directa del Estado Nacional en administración y control de los yacimientos.

Este cambio elimina la presencia federal en una empresa creada hace casi siete décadas para explotar recursos en el campo Farallón Negro, principalmente la mina Bajo de la Alumbrera, uno de los complejos de cobre y oro más importantes del país.

image Operaciones activas en Bajo de la Alumbrera: principal activo de YMAD en el noroeste argentino.

Implicancias para la minería argentina

La salida del Estado Nacional marca un hito en la política minera del gobierno de Javier Milei. Prioriza la desregulación y la transferencia de activos a jurisdicciones provinciales.

Para Catamarca, fortalece el control sobre regalías y decisiones estratégicas en un sector clave para la economía local.

La UNT mantiene su participación histórica, asegurando continuidad en la distribución de utilidades que financian actividades académicas.

Expertos del sector destacan que esta mayor flexibilidad operativa facilita la atracción de inversiones privadas. Permite a YMAD competir en un mercado global demandante de cobre para la transición energética.

El decreto alinea con reformas estructurales que buscan eficiencia estatal y protagonismo provincial en recursos naturales.

Fuente: Decreto 2/2026, Boletín Oficial de la República Argentina, 5 de enero de 2026 con aportes de +E