Buenos Aires investiga tierras raras: el futuro energético a lo largo de 800 km de costa

Mas allá de Neuquén con el petróleo y gas, y San Juan como epicentro del cobre, por estos días la provincia de Buenos Aires busca posicionarse actualmente como un territorio clave para fortalecer la soberanía energética nacional. Un equipo de investigación del CONICET inició un relevamiento sistemático de las paleocostas bonaerenses con el fin de estudiar la presencia de tierras raras , un recurso estratégico indispensable para el desarrollo tecnológico global.

Bajo la dirección de Ernesto Schwarz , investigador y director del Centro de Investigaciones Geológicas (CIG) , este proyecto busca transformar el conocimiento científico en una herramienta concreta de gestión pública mediante la creación de mapas interactivos .

El proyecto abarca 800 kilómetros de costa bonaerense para identificar recursos críticos. Conicet

Los elementos de tierras raras (ETR) pertenecen al grupo de los denominados minerales críticos, junto al litio, el cobre y el cobalto. Estos elementos resultan esenciales para la transición energética proyectada para los próximos 30 o 40 años, ya que permiten la fabricación de motores para vehículos eléctricos y componentes fundamentales para aerogeneradores. La urgencia de esta investigación radica en la demanda global: especialistas prevén que la necesidad de estos minerales se duplicará en las próximas dos décadas. Actualmente, la producción y el refinamiento de estos recursos se concentran en pocos países, lo que otorga a la investigación local una relevancia geopolítica fundamental para la región.

La eficiencia en la industria

Entre los elementos analizados destaca el neodimio, un lantánido que permite producir imanes de alto rendimiento denominados superpoderosos. Estos componentes operan con una potencia superior y eliminan la necesidad de suministro eléctrico constante, lo cual optimiza el ahorro de energía y aumenta la eficiencia de los motores modernos. Schwarz explica que la misión geológica consiste en localizar estos minerales en concentraciones elevadas para que su extracción resulte económicamente viable y, simultáneamente, sostenible desde el punto de vista ambiental.

Un equipo de investigación del CONICET, liderado por Ernesto Schwarz, releva paleocostas en la provincia de Buenos Aires. Conicet

La iniciativa cuenta con el respaldo financiero del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA). El equipo de Sedimentología para Exploración y Desarrollo del CIG enfoca su labor en identificar ambientes sedimentarios específicos donde se acumulan estos minerales pesados. Argentina ya posee un rol protagónico en la industria del litio, pero la información sobre minerales portadores de tierras raras en su territorio todavía resulta escasa. El desarrollo de este conocimiento científico permite al país asegurar su producción y establecer límites claros que protejan el entorno natural mientras se genera riqueza genuina.

Geología de las paleocostas bonaerenses

La búsqueda científica no se centra en las playas activas, ya que su explotación dañaría gravemente las dinámicas costeras actuales y el hábitat humano. En su lugar, los expertos analizan las paleocostas, antiguas líneas de playa formadas hace entre 8.000 y 100.000 años que hoy yacen enterradas. Estos ambientes conservan minerales densos, mucho más pesados que el cuarzo común, que las corrientes transportaron y concentraron en el pasado geológico. Un indicador visible de estos yacimientos son las arenas negras, cuya coloración oscura delata la presencia de minerales pesados en la superficie o el subsuelo de la región.

Investigadores del CIG recolectan muestras de sedimentos para medir la concentración de neodimio. Conicet

El trabajo de campo inicial se desarrolla en Carmen de Patagones, donde existen registros previos de estas acumulaciones minerales. Gracias al apoyo del municipio local, los investigadores acceden a lotes privados de producción ganadera para realizar excavaciones y recolectar muestras. En los laboratorios, el material atraviesa análisis químicos, geoquímicos y mineralógicos para cuantificar la presencia de los recursos estratégicos.

Este modelo de exploración posee un potencial inmenso, ya que la costa bonaerense se extiende por 800 kilómetros, desde San Clemente del Tuyú hasta la desembocadura del Río Negro. Los resultados finales facilitarán la creación de manuales de buenas prácticas y normativas que regulen la futura actividad industrial en la provincia.

FUENTE: Conicet