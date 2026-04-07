Blue Sky Uranium acelera en Río Negro: inicia perforación para expandir Amarillo Grande

La minera Blue Sky Uranium Corp. , en conjunto con su operadora de riesgo compartido Ivana Minerales S.A. (IMSA) , anunció el lanzamiento de un nuevo programa de perforación diamantina (DDH) de 1.200 metros en el blanco Ivana Este . Este sector se localiza aproximadamente a 10 kilómetros al noreste del depósito de uranio y vanadio Ivana, el activo insignia de la compañía dentro de Río Negro.

Esta campaña constituye la primera prueba sistemática de perforación en Ivana Este bajo la alianza estratégica con una subsidiaria de Corporación América Group (COAM) . Nikolaos Cacos, presidente y CEO de Blue Sky, comentó: “El inicio de la perforación en Ivana Este representa un hito clave mientras continuamos la exploración del potencial más amplio del distrito Amarillo Grande”. Según el directivo, la empresa busca probar objetivos de alta calidad que comparten características geológicas con el depósito Ivana original.

image

Geología y potencial del blanco Ivana Este

La interpretación geológica indica que la Formación Chichinales, unidad que alberga la mineralización en el depósito Ivana, se extiende hacia el sector de Ivana Este. Los geólogos de la empresa identificaron condiciones clave para la presencia de uranio, específicamente areniscas y conglomerados permeables situados cerca de la discordancia con el basamento.

A pesar de que la erosión eliminó parte de la secuencia sedimentaria en el área intermedia entre ambos depósitos, el marco geológico preservado en Ivana Este sustenta la posibilidad de hallar mineralización en horizontes favorables a escasa profundidad.

Los datos actuales definen el objetivo mediante tres elementos críticos: profundidades someras de entre 10 y 30 metros, una arquitectura geológica propicia y respuestas geofísicas consistentes con unidades sedimentarias porosas.

Detalles técnicos de la campaña 2026

El programa de 2026 contempla una fase inicial de aproximadamente 1.200 metros de perforación diamantina. La planificación incluye una serie de pozos de reconocimiento con una profundidad promedio de 50 metros, diseñados para testear mineralización de uranio somera a lo largo de la discordancia.

Para robustecer el modelo geológico, los técnicos planean ejecutar uno o dos pozos adicionales que alcanzarán los 100 metros de profundidad. Estos sondeos más profundos buscan verificar la continuidad de las unidades hacia el este, donde el basamento se encuentra a mayor profundidad.

image

El uso de perforación diamantina garantiza la recuperación continua de testigos (cores), lo que permite un registro detallado de la estructura y las alteraciones, insumos críticos para refinar el modelo de exploración y guiar fases posteriores.

Actualmente, la empresa ya completó una etapa inicial de perforación en el blanco Ivana Gateway, donde perforó un total de 1.188,5 metros hasta finales de febrero de 2026. Los resultados de laboratorio para este sector se esperan para finales de abril de 2026.

El respaldo financiero de Corporación América

El avance en el distrito Amarillo Grande cuenta con el soporte de Abatare Spain, S.L.U. (COAM). Bajo los términos del acuerdo vigente, COAM financiará gastos acumulados por 35 millones de dólares para adquirir una participación indirecta del 49,9% en el depósito Ivana.

Posteriormente, la firma posee el derecho de aumentar su participación al 80% mediante la finalización de un estudio de factibilidad y el financiamiento de costos de hasta 160.000.000 de dólares para el desarrollo y construcción del proyecto hasta su producción comercial. Este flujo de capital posiciona a Blue Sky como un actor líder en el descubrimiento de uranio en Argentina, con el objetivo de abastecer tanto el mercado interno como el internacional.