Argentina Cobre 2025, San Juan muestra su poderío en la nueva era de la minería del cobre

"El cobre es un recurso esencial para la transición energética, y en Los Azules estamos preparados para este gran desafío. Eventos como Argentina Cobre son clave para impulsar el desarrollo del sector y consolidar el posicionamiento de Argentina en el escenario global", dijo Michael Meding, VP McEwen Copper y presidente del Comité Honorario de Argentina Cobre.

Cobre argentino, motor estratégico



El Pte de la Agencia, Diego Sucalesca, participó de la conferencia Argentina Cobre 2025, un encuentro destinado a líderes del sector minero. pic.twitter.com/oK2yVPqXhk — Inversión y Comercio (@PromocionARG) August 4, 2025

No es curioso que el evento se realice en San Juan. Es la provincia estrella en lo que al cobre se refiere. La provincia se posiciona como la más atractiva de Argentina, según The Fraser Institute. En su "Annual Survey of Mining Companies 2024", ubicó a San Juan en el puesto 14 del mundo en el Índice de Atractivo para la Inversión, siendo la mejor posicionada de Argentina.

Obtuvo 77,85 puntos sobre 100 y se destacó por su "sólido potencial geológico y un entorno político-regulatorio confiable". En el Policy Perception Index, San Juan alcanzó el puesto 11 a nivel global, con un puntaje de 85,87, comparable al de regiones como Ontario y Arizona. Por su parte, La Rioja mostró una mejora sustancial y subió al puesto 44, tras haber figurado última en 2023.

Embed Esta semana, el Embajador @AmadorSanchezUE y la Jefa de Cooperación @icouge viajan a San Juan para participar de la conferencia #ArgentinaCobre2025, de @PanoramaMinero.



Seguimos fortaleciendo una cooperación con inversiones sostenibles, transparentes y valor agregado local. — Unión Europea en Argentina (@UEenARG) August 4, 2025

Protagonistas y temas clave

La apertura contó con un panel institucional de alto nivel, con figuras como Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación; José Rolandi, vicejefe de Gabinete, y los gobernadores de San Juan, Catamarca, Jujuy, Salta y Mendoza.

También participaron el embajador de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico; y Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), quien destacó el potencial del sector: “Argentina está en un momento único para liderar la oferta de cobre en el mercado global”.

El primer día se enfocó en temas como inversión, gobernanza federal, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la diplomacia de minerales críticos. El segundo día abordará sostenibilidad, innovación y agua como infraestructura clave, con ponencias de expertos como Graciela Chichilnisky, especialista en cambio climático, y Carlos Foxley, sobre desalinización en minería.

El cobre tiene una gran demanda global por su rol fundamental en la transición energética hacia la que avanza el mundo. Por eso representa una oportunidad concreta para generar empleo, aumentar la productividad y reducir la pobreza en las provincias. Y Mendoza no puede quedarse… pic.twitter.com/C5oxmbQFp6 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 4, 2025

Cifras y contexto

Argentina cuenta con un potencial geológico significativo, con proyectos cupríferos como Los Azules (McEwen Copper), Taca Taca (First Quantum) y Josemaría (Lundin Mining), que podrían posicionar al país entre los principales productores de cobre a nivel mundial.

Según Benchmark Mineral Intelligence, la demanda global de cobre crecerá un 4% anual hasta 2030, impulsada por la electrificación y las energías renovables. En este contexto, Argentina Cobre 2025 busca alinear políticas públicas y privadas para aprovechar esta oportunidad.

Entre las empresas e instituciones presentes están McEwen Copper, Glencore, Vicuña Corp., KGHM, Citi, Metso, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Pacto Global de Naciones Unidas. Además, el evento incluye sesiones sobre exploración, financiamiento, justicia social y proveedores METS, así como actividades de Women in Mining Argentina para promover la participación femenina en el sector.

Embed Comenzó #ArgentinaCobre2025 y somos anfitriones de este encuentro que abre puertas al trabajo, la inversión y el desarrollo.



El cobre es un mineral estratégico para lo que viene: desde la creciente migración a la electromovilidad hasta las energías renovables, el mundo necesita… pic.twitter.com/sJO0vxTcEH — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) August 4, 2025

El impacto del cobre

En este punto, todo parece indicar que este mineral no solo representa una oportunidad económica, sino también un motor de desarrollo regional. Según datos del Ministerio de Minería, la actividad minera en San Juan genera más de 10,000 empleos directos y aporta significativamente al PBI provincial.

Iniciativas como la capacitación en normas NI 43-101 y el acceso a mercados como la Bolsa de Toronto (TSX Venture) refuerzan el compromiso con estándares internacionales.

En el ámbito binacional, el panel Argentina-Chile destacó los avances del Tratado de Integración Minera, que busca optimizar proyectos transfronterizos. “La cooperación con Chile es clave para desarrollar una minería sustentable y competitiva”, señaló un representante de CESCO.