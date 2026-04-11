La oferta mundial de petróleo tardará meses en recuperarse incluso si se normaliza el Estrecho de Ormuz

El conflicto en Medio Oriente volvió a tensionar al mercado energético global y encendió señales de alerta entre analistas internacionales , que coinciden en que la oferta de petróleo tardará meses en normalizarse aun si se habilita nuevamente la navegación plena por el Estrecho de Ormuz . Los golpes en infraestructura, logística y producción dejaron un vacío físico difícil de revertir en el corto plazo.

El repunte abrupto del precio del crudo en las últimas semanas reflejó ese deterioro estructural, con valores que en algunos mercados spot superaron los 120 dólares por barril. La disparidad entre referencias regionales expuso tensiones propias de una crisis que sorprendió incluso a gobiernos que esperaban un conflicto breve.

Según especialistas del sector, la primera señal crítica apareció en el sudeste asiático, donde varias refinerías reportaron faltante de petróleo. El fenómeno se extendió rápidamente por la región y obligó a países a tomar medidas excepcionales, como racionamiento de combustibles o home office obligatorio para reducir el uso de transporte.

Un mercado que no logra estabilizarse

En China, la situación fue distinta gracias a que el gobierno acumuló reservas estratégicas de crudo durante los últimos años. Sin embargo, incluso ese colchón obligó a suspender exportaciones de ciertos productos refinados hacia Australia y otras naciones del sudeste asiático, lo que profundizó la escasez regional y tensó las cadenas de suministro.

Europa comenzó a mostrar signos similares con una presión creciente sobre los precios de los combustibles. Para los analistas, la raíz del problema no se limita a las rutas marítimas bloqueadas en el Estrecho de Ormuz, sino a la magnitud del corte productivo en el Golfo Pérsico, que dejó entre 15% y 20% de la oferta global fuera del sistema.

Ese volumen supera ampliamente los antecedentes históricos. En la crisis del petróleo de 1973, el shock de oferta representó cerca del 7% del mercado global. Hoy, la proporción es el triple. Analistas internacionales señalan que, con semejante escala, la normalización no depende únicamente de una tregua geopolítica, sino también de la capacidad real de reactivar miles de pozos e instalaciones.

Estrecho de Ormuz 5 Aunque haya acuerdo, el petróleo seguirá bajo presión: anticipan una recuperación lenta de la oferta.

Un retorno que no será inmediato

De acuerdo con especialistas, gran parte de la producción afectada en países como Irak, Kuwait, Bahréin y Arabia Saudita no podrá restablecerse con rapidez. Los yacimientos cerrados tras ataques o evacuaciones no se reabren simplemente “abriendo una válvula”: requieren diagnósticos de integridad, reparaciones y un proceso técnico que puede demandar varios meses.

Incluso en un escenario de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, donde se logre disminuir la tensión militar y permitir el tráfico normal por Ormuz, el mercado de petróleo mantendría un nivel de riesgo superior al previo al conflicto. Esa prima de riesgo se trasladaría a los precios internacionales del crudo, que seguirían elevados durante buena parte del año.

A su vez, la escasez física de petróleo empieza a generar efectos colaterales en otros sectores productivos. El más inmediato aparece en el mercado de fertilizantes, ya que un porcentaje significativo de la oferta global proviene de países hoy afectados por el conflicto. Aunque el precio suba, advierten analistas, el problema principal será la disponibilidad real de productos.

Daño colateral en diversos sectores

La falta de fertilizantes ya genera cambios en las decisiones de siembra en el hemisferio norte. Los productores analizan volcarse hacia cultivos que demandan menos insumos, como la soja, lo que podría generar una sobreoferta futura en ese segmento. En cambio, los precios del trigo y el maíz tenderían a subir por menor área sembrada y menor rendimiento.

El maíz, además, tiene un rol clave en la industria de los biocombustibles: es la base para producir etanol, que se mezcla con naftas en diversos países. Con precios de combustibles elevados y una oferta restringida, la presión sobre este mercado podría amplificarse, generando un nuevo ciclo de incrementos en los costos logísticos y de transporte.

tag:reuters.com,2024:newsml_KBN3BI081 FOTO ARCHIVO. Irak fue uno de los países que sufrió ataques a sus yacimientos. REUTERS/Mohammed Aty

Dos caminos posibles y ninguna solución inmediata

En el plano geopolítico, los expertos identifican dos escenarios principales. El primero, considerado el más crítico, sería una escalada militar a que involucre ataques a infraestructura energética en Irán, como refinerías, complejos petroquímicos o terminales de exportación. En ese caso, la destrucción adicional de instalaciones prolongaría durante años la restricción de oferta.

Además, tanto Irán como otros actores de la región cuentan con capacidad para atacar instalaciones de países vecinos o embarcaciones que transitan por corredores estratégicos. Incluso con una intervención militar contundente, no habría garantías de seguridad plena en la zona, lo que alimentaría una inestabilidad persistente.

El segundo escenario plantea la posibilidad de una desescalada diplomática. Aun así, los analistas consideran improbable que el mercado vuelva a los niveles previos de sobreproducción que se debatían hace apenas dos meses. Los daños acumulados en infraestructura dejaron una huella profunda en la oferta.

Recesión, demanda debilitada y un equilibrio incierto

Un aspecto adicional es el impacto económico sobre los países importadores de energía. Si la falta de abastecimiento físico persiste, la demanda podría caer simplemente porque los consumidores no logren acceder a combustibles, independientemente del precio. Esto modificaría el equilibrio del mercado y podría frenar parcialmente la suba del petróleo, aunque por razones negativas.

Regiones como el sudeste asiático y parte de Europa ya muestran señales de desaceleración que podrían derivar en recesiones profundas si continúan los problemas de suministro. En ese caso, la contracción económica funcionaría como un freno adicional a la demanda de energía, generando un equilibrio nuevo, pero mucho más frágil.