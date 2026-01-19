Vietnam: Murphy Oil anunció el mayor hallazgo de petróleo del Sudeste Asiático de los últimos 20 años

A comienzos de mes, la empresa estadounidense Murphy Oil confirmó resultados positivos en la evaluación del yacimiento offshore Hai Su Vang (HSV) , ubicado en la cuenca de Cuu Long , frente a la costa de Vietnam . Los datos del pozo HSV-2X indican que la cantidad de petróleo que podría extraerse estaría más cerca del valor máximo que del mínimo del rango estimado, fijado entre 170 y 430 millones de barriles equivalentes.

La evaluación del pozo HSV-2X permitió confirmar la presencia de crudo en dos zonas del yacimiento , con un espesor cercano a los 130 metros, y una producción de prueba del orden de los 6.000 barriles diarios . Los resultados indicaron que el reservorio se extiende más allá del punto inicialmente descubierto en 2025.

"Tras finalizar las operaciones del pozo HSV-2X, Murphy continuará con la evaluación del campo para delimitar con mayor precisión el yacimiento y analizar otros niveles productivos. En ese marco, la compañía prevé perforar los pozos HSV-3X, en el Bloque 15-1/05, y HSV-4X, en el Bloque 15-2/17. Ambas perforaciones forman parte del programa de inversión de la firma, que mantuvo sin cambios su previsión de desembolsos de capital para 2026, estimada entre 1.100 y 1.300 millones de dólares", indicó la corporación en un comunicado.

Hai Su Vang, entre los mayores descubrimientos de petróleo del Sudeste Asiático

De acuerdo con un análisis de la consultora internacional Wood Mackenzie, Hai Su Vang se ubica como el tercer mayor descubrimiento petrolero del Sudeste Asiático desde el año 2000 y el más importante en las últimas dos décadas. Solo es superado por los campos Banyu Urip, descubierto en Indonesia en 2001, y Gumusut, hallado en aguas profundas de Malasia en 2003.

“En una región predominantemente gasífera, los descubrimientos de petróleo de esta magnitud son excepcionales”, señaló Angus Rodger, jefe de análisis upstream para Asia-Pacífico de la firma.

La caída productiva de Vietnam

El descubrimiento de Hai Su Vang se produce en un momento clave para el sector petrolero vietnamita. La producción de crudo del país cayó de alrededor de 365.000 barriles diarios en 2005 a menos de 120.000 barriles diarios en 2025, como resultado del agotamiento de campos maduros y de la escasez de nuevos desarrollos de escala, explicaron desde la consultora.

sudeste asiatico Mayores descubrimientos de petróleo del Sudeste Asiático desde el año 2000 (Fuente: Wood Mackenzie)

En ese contexto, el yacimiento podría sumar producción en el mediano plazo, aunque analistas del sector advierten que no será suficiente por sí solo, para revertir la caída que arrastra la producción petrolera del país desde hace dos décadas. El descubrimiento, además, se da en paralelo a una ronda de licencias offshore que incluye áreas de la cuenca de Cuu Long y apunta a reactivar la exploración en aguas vietnamitas.

“Este es un momento clave para nuestro negocio en Vietnam”, dijo Eric Hambly, presidente y director ejecutivo de la compañía hidrocarburífera. “El resultado del pozo HSV-2X no solo confirma la viabilidad comercial del campo Hai Su Vang, sino que también sienta las bases para un programa de desarrollo de mayor escala. Seguiremos trabajando junto a nuestros socios y al Gobierno de Vietnam para avanzar en el aprovechamiento del activo”, sumó.

Desafíos para el desarrollo energético en Vietnam

Más allá del potencial geológico, el desarrollo del proyecto estará condicionado por el marco regulatorio vietnamita. El país cuenta con antecedentes de procesos de aprobación prolongados, contratos complejos y un acceso limitado a la información del suelo, factores que en el pasado demoraron decisiones de inversión en exploración y desarrollo offshore.

En ese sentido, según la firma, las reformas introducidas en la ley petrolera en 2023 apuntaron a mejorar las condiciones fiscales y contractuales, aunque su impacto todavía está por verse. “Los cambios buscan mejorar la confianza de los inversores, pero la ejecución será clave”, advirtió Jasman Adam Leong, analista sénior de Wood Mackenzie.

Próximas perforaciones y definición del desarrollo del campo Hai Su Vang

Desde la consultora señalan que Hai Su Vang podría avanzar como un desarrollo independiente, mientras Murphy prepara nuevas perforaciones para terminar de definir el tamaño del yacimiento. El resultado de esos pozos será clave para determinar si el proyecto pasa a la etapa de desarrollo. El plan se suma a un nuevo ciclo de actividad exploratoria en Asia-Pacífico, con nuevas campañas previstas en Indonesia, Malasia y Papúa Nueva Guinea.

"El Sudeste Asiático está demostrando que las cuencas maduras aún tienen un potencial significativo cuando se combinan con técnicas de exploración modernas y mejores condiciones fiscales", agregó Rodger. "El reto ahora es convertir estos descubrimientos en producción, lo que requerirá un compromiso sostenido tanto de los gobiernos como de los operadores", finalizó.