TotalEnergies vende sus activos solares y cambia su estrategia en renovables en Europa

Foto de archivo - Logo de la firma energética TotalEnergies en una estación de Drancy, Francia. Mar 17, 2025. REUTERS/Abdul Saboor

Foto de archivo - Logo de la firma energética TotalEnergies en una estación de Drancy, Francia. Mar 17, 2025. REUTERS/Abdul Saboor

TotalEnergies dio un nuevo paso en la reorganización de su negocio de energías renovables . La compañía anunció la venta de la totalidad de sus activos de generación solar distribuida en Europa, una cartera de aproximadamente 170 MW integrada principalmente por instalaciones fotovoltaicas sobre techos ubicadas en Francia, Bélgica, Países Bajos, España, Portugal, Reino Unido y Luxemburgo.

La operación fue concretada con Amarenco y AMPYR Distributed Energy, empresas que asumirán la operación de los activos para garantizar la continuidad del suministro a los clientes. Aunque la petrolera francesa no informó el monto de la transacción, explicó que la decisión responde a un cambio de estrategia para concentrar el crecimiento de su negocio renovable en proyectos de mayor escala.

Según explicó la empresa, los proyectos de generación distribuida, generalmente inferiores a 3 MW, ya no encajan con el modelo de desarrollo que busca impulsar en esta etapa. En cambio, el foco estará puesto en grandes parques solares y eólicos, donde considera que existen mayores economías de escala y mejores condiciones de rentabilidad.

TotalEnergies redefine su negocio renovable con la venta de activos solares en Europa

La desinversión no modifica los planes de expansión de la compañía. En los últimos doce meses incorporó 8 GW de nueva capacidad renovable y alcanzó los 35 GW instalados al cierre del primer trimestre de 2026. Su objetivo es sostener ese ritmo de crecimiento para superar los 75 GW hacia el final de la década.

Por qué TotalEnergies decidió salir de la generación solar distribuida

La venta de estos activos no representa un retroceso en la apuesta por las energías renovables. Por el contrario, se inscribe dentro de una estrategia que TotalEnergies viene consolidando desde hace varios años para desarrollar una cartera de generación eléctrica integrada, basada en grandes parques renovables combinados con activos flexibles como centrales de gas de ciclo combinado y sistemas de almacenamiento.

El presidente y CEO de la compañía, Patrick Pouyanné, sostuvo recientemente que la empresa busca crecer en el negocio eléctrico privilegiando proyectos competitivos y rentables, respaldados por inversiones de gran escala. Durante la última asamblea anual de accionistas remarcó que la estrategia requiere "consistencia" y fuertes inversiones para alcanzar la meta de producir entre 100 y 120 TWh de electricidad hacia 2030, apoyándose en desarrollos solares, eólicos y sistemas de almacenamiento de mayor magnitud.

“La generación distribuida implica el desarrollo de proyectos generalmente inferiores a 3 MW, para los que el modelo de negocio de TotalEnergies resulta menos adecuado que para las grandes centrales eléctricas a escala industrial que ofrecen economías de escala”, indicaron desde la corporación en un comunicado.

Tras conocerse el movimiento, el cofundador y CEO de AMPYR, John Behan, celebró la adquisición mediante una publicación en LinkedIn. "Orgulloso de todo el equipo por este logro. Adquirimos 70 MW de activos solares operativos de TotalEnergies en Reino Unido, Alemania, Benelux e Iberia”, señaló.

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la compañía francesa de petróleo y gas TotalEnergies se ve en un tanque de petróleo en el depósito de combustible de TotalEnergies en Mardyck, cerca de Dunkerque,

Para la firma, la operación representa un nuevo paso en la reconfiguración de su negocio. Según sus últimas proyecciones, hacia finales de abril ya contaba con cerca de 36 GW de capacidad bruta de generación renovable y mantiene como objetivo superar los 100 TWh de producción neta de electricidad antes de 2030.