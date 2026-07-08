¿La próxima Vaca Muerta? El hallazgo de un mega yacimiento de petróleo

El nuevo gigante del petróleo no es Argentina ni Guyana: el hallazgo que sorprendió al mundo.

Surinam acaba de dar un paso que puede cambiar por completo su futuro económico. El pequeño país americano confirmó un nuevo y gigantesco descubrimiento de petróleo offshore que elevó los recursos recuperables identificados en sus aguas a más de 1.000 millones de barriles equivalentes de petróleo , un volumen que lo acerca al camino recorrido por Guyana y despierta el interés de toda la industria energética mundial.

La noticia fue anunciada por la petrolera Petronas , que confirmó nuevos hallazgos en el Bloque 52 , ubicado frente a la costa atlántica de Surinam. Los resultados fortalecen el potencial de una región que, en apenas una década, pasó de ser una apuesta exploratoria a convertirse en uno de los mayores focos de inversión petrolera del planeta.

El descubrimiento proviene de los pozos Caiman-1 y SAC-1, perforados a profundidades superiores a los 4.500 y 5.000 metros, respectivamente. A estos resultados se sumó una evaluación positiva del pozo Roystonea-2, que confirmó la continuidad de importantes reservorios de hidrocarburos y aumentó las expectativas sobre el desarrollo comercial del bloque.

Petronas confirmó ocho pozos exitosos y el país se perfila como una de las nuevas fronteras energéticas del mundo.

La cuenca Guyana-Surinam confirma su enorme potencial

Petronas informó que ya suma ocho pozos exitosos en el Bloque 52, un dato que consolida la viabilidad geológica del área y respalda futuras inversiones multimillonarias. El desempeño exploratorio también fortalece la posición de la compañía como uno de los principales operadores del creciente polo energético de la cuenca Guyana-Surinam.

La cuenca Guyana-Surinam es considerada actualmente una de las provincias petroleras más prometedoras del mundo. El éxito obtenido por Guyana durante los últimos años, con múltiples descubrimientos offshore y un acelerado crecimiento de su producción, convirtió a la región en un destino prioritario para las grandes compañías internacionales.

Para Surinam, que cuenta con una población cercana a los 650.000 habitantes, el impacto económico podría ser transformador. Los futuros proyectos permitirían atraer miles de millones de dólares en inversiones, incrementar la recaudación fiscal, generar empleo de alta calificación y desarrollar una cadena de proveedores vinculada a la industria del petróleo y el gas.

La presidenta Jennifer Simons destacó que estos descubrimientos representan una oportunidad histórica para el país y constituyen la base de una nueva etapa de desarrollo energético. Las autoridades consideran que la explotación de estos recursos puede diversificar la economía nacional y fortalecer su posición dentro del mercado energético internacional.

Actualmente, Petronas opera el Bloque 52 con una participación del 80%, mientras que el 20% restante pertenece a Paradise Oil Company, subsidiaria de la empresa estatal Staatsolie. Además, la petrolera malasia mantiene presencia en otros bloques de exploración, reflejando su fuerte apuesta por el potencial de Surinam.

Surinam puede cambiar el mapa petrolero del mundo.

El próximo paso que puede convertir a Surinam en una potencia petrolera

Mientras avanzan las tareas exploratorias, Staatsolie continúa impulsando nuevas rondas de licencias para atraer inversiones internacionales. La empresa estatal ofrece oportunidades sobre más de 70.000 kilómetros cuadrados de áreas offshore, con el objetivo de acelerar la búsqueda de nuevos yacimientos y ampliar la base de recursos del país.

En paralelo, un consorcio encabezado por TotalEnergies trabaja en el desarrollo del proyecto GranMorgu, cuya producción comercial está prevista para 2028. Ese emprendimiento marcará el ingreso formal de Surinam al grupo de países productores de petróleo offshore y abrirá una nueva etapa para su economía.

El siguiente hito llegará este mismo año. Petronas prevé adoptar la decisión final de inversión (FID) para desarrollar parte de los descubrimientos realizados en el Bloque 52, incluyendo iniciativas vinculadas a la producción de gas natural, infraestructura y futuras exportaciones energéticas.

Con una sucesión de descubrimientos exitosos, inversiones en marcha y proyectos próximos a entrar en producción, Surinam avanza sobre la misma hoja de ruta que convirtió a Guyana en una de las economías de mayor crecimiento del mundo. Si los desarrollos continúan según lo previsto, el país podría consolidarse durante la próxima década como una de las nuevas potencias petroleras de América Latina y un actor estratégico dentro del mercado global de hidrocarburos.