Irán bajo presión: qué países dependen de su energía y podrían quedar expuestos a las sanciones de Trump

FOTO DE ARCHIVO: Un modelo en miniatura impreso en 3D de Donald Trump y las banderas de Estados Unidos e Irán se ven en esta ilustración tomada el 15 de enero de 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/

FOTO DE ARCHIVO: Un modelo en miniatura impreso en 3D de Donald Trump y las banderas de Estados Unidos e Irán se ven en esta ilustración tomada el 15 de enero de 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/

La amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , de profundizar el aislamiento económico de Irán podría extender sus efectos más allá de las fronteras del país. Una nueva ofensiva de Washington pondría bajo presión a los gobiernos y empresas que mantienen relaciones comerciales con Teherán, desde grandes compradores de petróleo hasta países que dependen del gas iraní para sostener su sistema eléctrico.

En un informe elaborado por la agencia Reuters, se analizaron quiénes son los principales socios comerciales de Irán y el grado de exposición que cada uno tiene frente a eventuales nuevas sanciones estadounidenses.

El mapa muestra una situación desigual: China concentra la mayor parte de las exportaciones petroleras iraníes, mientras que Irak y Turquía tienen una relación energética estratégica y otros países mantienen vínculos comerciales de menor escala, pero relevantes para sus economías.

Trump advirtió que cualquier país que apoye a Irán enfrentará consecuencias económicas, en un contexto de fuerte tensión en Medio Oriente.

La publicación de Donald Trump en su red social Truth.

China concentra más del 80% del petróleo que exporta Irán

China es el principal comprador del petróleo iraní y, por lo tanto, el país con mayor exposición frente a una eventual ampliación de las sanciones estadounidenses.

Más del 80% del petróleo iraní transportado por vía marítima tiene como destino China. Según estimaciones de Kpler citadas por Reuters, las refinerías chinas compraron un promedio de 1,38 millones de barriles diarios de crudo iraní durante 2025.

El vínculo se consolidó durante la última década a través de un circuito comercial diseñado para operar pese a las restricciones de Washington. Refinerías independientes chinas procesan principalmente crudo iraní y cuentan con una exposición limitada al sistema financiero estadounidense.

El petróleo también suele ingresar a China con documentación que lo identifica como proveniente de Malasia y, más recientemente, de Indonesia. Las operaciones se realizan en yuanes y mediante una cadena de intermediarios que dificulta seguir el recorrido del crudo, según fuentes de refinerías y operadores citadas por el citado medio.

El Estrecho de Ormuz es el epicentro del conflicto en Medio Oriente. REUTERS/Hamad I Mohammed

Estados Unidos ya comenzó a atacar ese circuito. En abril, el Tesoro sancionó a una refinería independiente china por comprar miles de millones de dólares en petróleo iraní y también advirtió a bancos chinos sobre posibles sanciones secundarias si facilitan operaciones vinculadas al crudo de Teherán.

Beijing cuestionó el uso de las sanciones como herramienta de presión. "Las sanciones y la presión no resolverán el problema. China insta a todas las partes interesadas a tomar medidas responsables para resolver la cuestión por medios políticos y diplomáticos", sostuvo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian.

Emiratos Árabes Unidos, otro de los principales vínculos económicos

Los Emiratos Árabes Unidos también tienen una relación comercial histórica con Irán. Dubai funcionó durante años como un importante centro financiero y comercial para las operaciones vinculadas con Teherán, aunque parte de esos fondos quedaron posteriormente inmovilizados por las sanciones estadounidenses.

En 2024, Emiratos representó alrededor del 30% de las importaciones iraníes, por un valor total de unos 21.000 millones de dólares, según las últimas cifras de la Organización Mundial del Comercio citadas por Reuters. Ese mismo año concentró el 13% de las exportaciones de Irán.

El comercio bilateral no petrolero alcanzó los 6.600 millones de dólares en 2024, aunque la mayor parte de las operaciones correspondió a reexportaciones.

Sin embargo, la relación sufrió un golpe esta semana. Emiratos suspendió hasta nuevo aviso las transacciones financieras y económicas con Irán, luego de acusar a Teherán de incrementar la escalada militar y emitir una amenaza con misiles.

Turquía y su relación con Irán

Turquía es otro de los socios importantes de Irán y, a diferencia de Emiratos, no manifestó hasta el momento su intención de reducir el comercio.

De acuerdo a información de Reuters, el intercambio bilateral se ubica entre los 5.000 y 6.000 millones de dólares anuales. Turquía exporta alrededor de 3.000 millones de dólares en productos manufacturados hacia Irán y, al mismo tiempo, compra gas natural iraní.

La relación energética tiene especial importancia para Ankara porque Turquía importa prácticamente todo el gas que consume. Irán representa alrededor del 13% de sus importaciones de gas.

Por eso, una eventual presión de Estados Unidos sobre las operaciones comerciales con Teherán podría plantear un problema adicional para Turquía: sostener el abastecimiento energético sin quedar expuesta a las sanciones estadounidenses.

Irak depende del gas iraní para generar electricidad

Irak también tiene una relación comercial y energética estrecha con Irán. El intercambio bilateral superó los 10.000 millones de dólares en 2025, impulsado principalmente por las exportaciones iraníes de alimentos, bienes de consumo y otros productos.

Pese a esto, durante 2026, el comercio se redujo como consecuencia del aumento de los riesgos de seguridad derivados de la guerra. Las interrupciones intermitentes en pasos fronterizos y el aumento de los costos de transporte afectaron el movimiento de mercaderías entre ambos países.

La cuestión energética es todavía más sensible. Irak paga entre 4.000 y 5.000 millones de dólares por año por el gas natural iraní, que utiliza para generar electricidad.

Dos funcionarios energéticos iraquíes citados por Reuters advirtieron que nuevas sanciones estadounidenses contra Irak podrían generar dificultades importantes para que Bagdad mantenga los pagos por la energía iraní sin quedar expuesto a las restricciones de Washington. El problema no es nuevo. Las sanciones existentes ya obligaron a Irak a utilizar cuentas restringidas para realizar los pagos correspondientes al gas importado desde Irán.

Omán mantiene una relación histórica y funciona como intermediario

Omán ocupa un lugar particular dentro del mapa de relaciones de Irán. Los dos países sostienen vínculos desde antes de la Revolución Islámica de 1979 y Mascate, muchas veces, suele tener un papel de mediador entre Teherán y otros gobiernos, incluido Estados Unidos.

El comercio también aumentó en los últimos años. Según datos del Centro Nacional de Estadísticas e Información de Omán, el intercambio de bienes entre ambos países alcanzó los 1.500 millones de dólares durante 2025. En los primeros cuatro meses de 2026, el comercio bilateral sumó otros 345 millones de dólares.

El rol de Pakistán

Pakistán enfrenta un escenario particularmente delicado porque pretende profundizar sus relaciones comerciales con Irán. Ambos países asumieron compromisos para llevar el intercambio bilateral hasta los 10.000 millones de dólares.

La relación formal todavía se encuentra muy por debajo de ese objetivo. Después de anteriores sanciones contra Teherán, el comercio formal entre ambos países prácticamente se detuvo, aunque los canales informales mantuvieron un flujo importante de productos.

Según estadísticas no oficiales citadas por Reuters, las exportaciones e importaciones por esas vías rondan los 4.000 millones de dólares. El intercambio incluye petróleo, trigo, arroz, ganado y medicamentos. Luego de la firma de un acuerdo interino en junio, Islamabad y Teherán aceleraron los esfuerzos para ampliar la cooperación comercial.

Una nueva ofensiva de Estados Unidos podría complicar esos planes, especialmente si Washington decide penalizar también a países que incrementen sus operaciones comerciales con Irán.

India redujo su comercio con Irán desde las sanciones de Estados Unidos

India representa un caso diferente. El comercio bilateral se redujo de manera considerable desde que Washington incrementó la presión sobre Teherán.

El intercambio entre ambos países cayó más de dos tercios, desde unos 17.000 millones de dólares en el año fiscal 2018-2019 hasta cerca de 4.800 millones en 2019/20.

La relación siguió perdiendo volumen y llegó a 1.630 millones de dólares durante el ejercicio fiscal 2025/26, según datos del Ministerio de Comercio de India.

Las exportaciones indias representan la mayor parte de ese intercambio, con unos 1.300 millones de dólares. Nueva Delhi envía principalmente cereales, té, café y especias a Irán, señala el citado informe.

Funcionarios indios sostuvieron anteriormente que esas exportaciones tienen un carácter humanitario y, por ese motivo, deberían quedar fuera del alcance de las sanciones.

Armenia y Azerbaiyán también sostienen vínculos con Teherán

Los países vecinos de Irán también tienen relaciones comerciales que podrían verse afectadas por una mayor presión estadounidense.

En Armenia, Irán representó 768 millones de dólares, equivalentes al 3,6% del comercio exterior del país, durante 2025. La relación siguió creciendo durante 2026: en el primer semestre, el intercambio bilateral alcanzó los 371,4 millones de dólares, un 8,4% más que durante el mismo período del año anterior.

Las exportaciones armenias hacia Irán sumaron 42,8 millones de dólares, con una caída del 6%, mientras que las importaciones alcanzaron los 336,9 millones y crecieron 12%.

Además del comercio, Armenia mantiene con Irán un acuerdo energético de gas por electricidad. El esquema contempla que Armenia reciba gas iraní para generar electricidad y que parte de esa energía sea enviada posteriormente a Irán.

Azerbaiyán también incrementó su comercio con Teherán. Durante enero-junio de 2026, el intercambio bilateral llegó a 312,6 millones de dólares, un 4,5% más que en el mismo período de 2025, de acuerdo al Comité Estatal de Aduanas del país.

Las importaciones azerbaiyanas desde Irán aumentaron 1,5%, hasta los 297 millones de dólares, mientras que las exportaciones hacia Irán crecieron 2,4 veces y llegaron a 15,6 millones.