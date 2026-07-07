Récord para el comercio mundial de GNL: el conflicto en Medio Oriente abre un escenario de incertidumbre

El GNL reconfigura el mapa laboral del petróleo y el gas a nivel mundial

El comercio internacional de gas natural licuado (GNL) registró un nuevo máximo histórico en 2025. El crecimiento de las exportaciones desde Estados Unidos y el aumento de las importaciones europeas impulsaron un año récord para el mercado, aunque el escenario comenzó a cambiar por el impacto que tuvo la guerra en Medio Oriente sobre la infraestructura energética y las perspectivas de nuevos proyectos.

Según el informe anual de la International Gas Union (IGU) , citado por Reuters, el comercio mundial de GNL alcanzó las 436,98 millones de toneladas , un 6,3% más que en 2024. Se trató del mayor ritmo de crecimiento desde 2022.

Sin embargo, la entidad advirtió que la continuidad del conflicto en el Golfo podría traducirse en una contracción del mercado en lo que resta de 2026, debido a los daños sobre instalaciones vinculadas al GNL y a la incertidumbre que genera para el desarrollo de nueva capacidad de exportación.

GNL: Europa explicó gran parte del crecimiento del mercado

El principal impulso para el comercio mundial llegó desde Europa. De acuerdo al informe citado, la región incrementó sus importaciones en 26,1 millones de toneladas, hasta alcanzar las 126,2 millones de toneladas, en un contexto marcado por la necesidad de recomponer inventarios y seguir reemplazando los menores envíos de gas ruso.

Ese crecimiento compensó la caída registrada en Asia, donde las compras de GNL retrocedieron respecto del año anterior. Pese a esa baja, Asia-Pacífico continuó siendo la mayor región importadora del mundo, con 168,7 millones de toneladas, indicaron desde IGU.

"El conflicto en el Golfo dañó la infraestructura de GNL, ensombreció las perspectivas de los proyectos de expansión de la región y ha expuesto a los compradores asiáticos a la incertidumbre en los flujos y a precios más altos", afirmó el presidente de la organización, Andrea Stegher.

China redujo sus importaciones y cambió el mapa de la demanda

De acuerdo a la entidad, China se mantuvo como el principal importador mundial de GNL, aunque sus compras cayeron con fuerza durante 2025. El país adquirió 69,77 millones de toneladas, lo que representó una baja de 8,9 millones frente al año anterior.

De acuerdo con la IGU, la menor demanda respondió a una combinación de mayor producción doméstica y un incremento en el suministro de gas por gasoductos desde Rusia.

Argentina LNG y la misión de monetizar el gas de Vaca Muerta.

En cambio, varios países del sudeste asiático debieron aumentar su dependencia del mercado spot de GNL debido a una menor producción local.

Japón volvió a ubicarse como el segundo mayor importador del mundo, con 67,37 millones de toneladas, mientras que Corea del Sur elevó sus compras hasta 48,67 millones de toneladas, unas 1,7 millones más que en 2024.

El informe también advierte que un escenario de precios elevados durante un período prolongado podría afectar el crecimiento de la demanda en las economías emergentes del sur y sudeste asiático, donde el GNL sigue ganando espacio dentro de la matriz energética.

Otro dato que sobresalió durante 2025 fue el aumento de las reexportaciones chinas de GNL, que crecieron 45,8% y alcanzaron 670.000 toneladas.

Estados Unidos mantuvo el liderazgo entre los exportadores

Por el lado de la oferta, Estados Unidos volvió a consolidarse como el principal exportador mundial de GNL, con 110,74 millones de toneladas enviadas al mercado internacional durante 2025.

Detrás se ubicaron Qatar, con 81,51 millones de toneladas, y Australia, con 80,32 millones, que completaron el podio de los mayores proveedores de GNL del mundo.

Para la IGU, que reúne a más de 130 organizaciones y representa más del 90% del mercado mundial del gas, la evolución del negocio durante 2026 dependerá en gran parte de cómo evolucione el conflicto en Medio Oriente. La incertidumbre geopolítica ya comenzó a impactar sobre la infraestructura energética, las inversiones y las expectativas de crecimiento del comercio internacional de GNL.