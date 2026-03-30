Crisis energética en Cuba: Paneles solares, ¿salvavidas en medio de los apagones?

La doctora Yaniusja Pérez muestra un panel solar instalado en el techo de su apartamento en Mayabeque, Cuba, el 24 de marzo. Foto: El País.

En el centro de coordinación de urgencias médicas de Mayabeque -al norte de La Habana -, una cocinita, un colchón con sábanas tibias y cuatro teléfonos que no dejan de sonar forman el escenario diario. “Dígame el nombre de la gestante”, dice una responsable mientras chasquea la lengua. “Mándamelo al WhatsApp, que no te oigo bien… No tiene señal”. Poco después anota datos en un cuaderno y evalúa si enviar o no una ambulancia. Hasta hace tres meses, esa libreta se iluminaba solo con la linterna del móvil debido a los constantes apagones . Hoy, las placas solares instaladas en enero garantizan luz constante.

Según datos oficiales, este es uno de los 5.000 módulos colocados por el Gobierno en los últimos seis meses en ambulatorios clave. Paralelamente, unos 10.000 sanitarios pagaron a plazos su propio panel en copago con el Estado.

Paneles solares donados por el “Convoy Nuestra América”, valoradas en medio millón de dólares, llegarán a comunidades aisladas, policlínicos, hogares de ancianos, panaderías y estaciones de comunicaciones.

image La doctora Yaniusja Pérez y Olides Perera Rodríguez, junto a un panel solar instalado en el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias Médicas de Mayabeque. Foto: El País

La revolución energética

La apuesta por las energías renovables forma parte de la estrategia del Gobierno cubano y de los particulares para reducir la dependencia del petróleo, agravada por el embargo energético de Estados Unidos desde finales de enero de 2026.

Tras el Período Especial, Cuba exploró biomasa de la industria azucarera y solar en el campo. En los 2000, Fidel Castro impulsó la revolución energética, centrada en eficiencia: sustitución de electrodomésticos y bombillos de bajo consumo.

En 2014, bajo Raúl Castro, las renovables pasaron de alternativa a estrategia nacional. La meta inicial era 24% de energía renovable para 2030. Hoy el objetivo se actualizó a 40% para 2035 y 100% para 2050, según la Estrategia Nacional para la Transición Energética.

Sin embargo, los apagones persisten porque la oferta de electricidad suele cubrir solo la mitad de la demanda. El déficit promedio alcanza 1.400 MW durante el día y entre 1.800 y 2.000 MW en horario nocturno, con una demanda que ronda los 3.000 MW.

image Dos personas se iluminan durante el apagón nacional del 21 de marzo en La Habana. Foto: El País.

Cuba sigue dependiendo del petróleo: 1.800 grupos de generación distribuidos funcionan con diésel y fueloil, mayormente importado de Venezuela hasta la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero y el posterior asedio estadounidense.

Las siete termoeléctricas con 16 unidades de generación sufren averías constantes. El 16 de marzo, nueve unidades no operaban. Funcionan con crudo cubano de alto contenido en azufre que daña la maquinaria.

Leonor Castillo Hernández, directora funcional de la Empresa de Mantenimiento de Centrales Eléctricas (Emce), describe la presión: “Sé que hay niños en hospitales, familias que pierden lo que guardaron en la heladera y pasan hambre. Nosotros sentimos mucha presión también”.

La reserva de materiales de reposición está prácticamente en cero. “Antes importábamos a Estados Unidos, ahora nos toca hacerlo más lejos y más caro. Están obligándonos a poner parches en lugar de arreglarlo integralmente”.

“Hacia la soberanía energética”

Sin divisas para importar petróleo y con extracción nacional insuficiente, Cuba miró al sol. La construcción de parques solares se aceleró el año pasado. A cierre de 2025 se instalaron 52 parques solares fotovoltaicos que aportan alrededor de 1.000 megavatios pico (MWp), financiados en cooperación con China. El presidente Miguel Díaz-Canel anunció que durante el pico diurno la energía solar ya genera la mitad de la energía consumida.

La Estrategia Nacional prevé 92 parques para 2028, duplicando el aporte actual y cubriendo prácticamente dos tercios de la demanda diurna. “El camino es largo y complejo, pero tenemos claro hacia dónde vamos: hacia la soberanía energética plena”, expresó el ministro de Industria, Eloy Álvarez Martínez, en Mesa Redonda a principios de marzo.

image Un panel solar instalado como parte de un programa de energía solar para trabajadores de la salud en Mayabeque, Cuba. Foto: El País

El negocio del momento

Con apagones que alcanzan 20 horas en algunas zonas, la transición pasó de horizonte verde a necesidad urgente. Para muchos cubanos, también representa un negocio lucrativo. Petra, taxista en La Habana desde hace 15 años, combina su trabajo con la importación y venta de instalaciones solares desde México y Panamá.

“Eso se vende solo, mija. Yo me pago los pasajes con la mitad de las lámparas y paneles que vendo”. Dos negocios particulares instalan al menos tres sistemas al día, con precios entre 2.000 y 78.000 dólares, accesibles solo para quienes reciben remesas, dueños de negocios o extranjeros. “Es el negocio del momento”, reconocen.

image Los cortes de luz son una rutina en Cuba. Foto: AFP

Yaniuska Pérez Ocaña, jefa de odontología en Mayabeque, pagó su panel con ahorros de su brigada médica en Venezuela y un segundo trabajo montando piezas de antenas. “Es increíble haberme formado toda la vida y saber que ganaría más como higienista dental en cualquier país del mundo”.

Su panel costó unos 100 dólares; otros lo pagarán durante toda la vida. Desde su azotea se ven pocos paneles más: “Yo quisiera que esta suerte que tengo yo no fuera solo mía y que esto estuviera lleno de paneles”.

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“Cuando no es una cosa, es la otra”

La doctora Yaniusja Pérez y Olides Perera Rodríguez ilustran la realidad diaria: la luz solar alivia una carencia entre miles. Mientras el Gobierno acelera la instalación de parques y módulos para centros vitales, la población enfrenta una crisis estructural. Las termoeléctricas envejecidas, la falta de combustible y la opacidad en el mantenimiento convierten cada jornada en un malabarismo.

Expertos y funcionarios coinciden en que el sol ofrece una vía hacia la independencia energética. Sin embargo, el déficit nocturno persiste y la demanda supera con creces la oferta disponible. La instalación de baterías y sistemas de almacenamiento se presenta como el siguiente paso necesario.

image Fábricas y plantas no pueden funcionar por los largos períodos sin energía. Foto: AFP

Cuba, con su alto índice de radiación solar, transforma la crisis en oportunidad. Los 52 parques ya operativos y los miles de módulos en hogares y servicios sanitarios demuestran avances concretos, pero también evidencian la brecha entre el pico diurno —donde el sol cubre hasta la mitad del consumo— y las noches sin luz.

La soberanía energética plena sigue siendo el horizonte. Mientras tanto, sanitarios, taxistas y emprendedores convierten los paneles solares en herramienta de supervivencia y, para algunos, en el negocio más rentable del momento. El sol no se bloquea, pero la transición requiere inversión, mantenimiento y transparencia.

Fuente: El País