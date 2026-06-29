Vaca Muerta, puertos chilenos y gasoductos: el plan binacional para exportar GNL al mundo

. Vaca Muerta impulsa la integración con Chile y abre una nueva etapa para las exportaciones energéticas.

Vaca Muerta se consolidó como uno de los principales ejes de la agenda económica y energética entre Argentina y Chile . Más allá de su potencial hidrocarburífero, el desarrollo de la roca madre aparece como una oportunidad para profundizar la integración regional y construir una plataforma exportadora con alcance global.

La búsqueda de una mayor seguridad energética impulsa a ambos países a fortalecer los vínculos comerciales. Mientras Argentina aporta recursos de gas y petróleo de escala internacional, Chile ofrece infraestructura logística y portuaria capaz de facilitar la llegada de esos productos a los mercados internacionales .

Durante el Encuentro Minero Internacional, el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna destacó la relevancia estratégica de la formación. “Vaca Muerta es un proyecto enorme que nos puede permitir adquirir recursos energéticos en forma conveniente segura y sobre todo cercana ante los desafíos de la guerra en el Medio Oriente”, afirmó.

Infraestructura para una estrategia regional

La concreción de esta visión requiere ampliar y modernizar la infraestructura existente entre ambos países. Gasoductos, oleoductos y terminales portuarias son considerados elementos indispensables para transformar el potencial productivo de Vaca Muerta en exportaciones sostenidas de largo plazo.

La propuesta contempla una coordinación de inversiones públicas y privadas para optimizar los corredores logísticos. En este esquema, los puertos chilenos aparecen como una pieza estratégica para canalizar parte de la producción energética argentina hacia mercados de Asia y otras regiones del mundo.

La integración energética también busca aprovechar las ventajas de la cercanía geográfica entre ambos países. Los promotores de esta estrategia sostienen que una mayor cooperación podría traducirse en menores costos operativos y una utilización más eficiente de la infraestructura existente.

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Mendoza y la expansión de Vaca Muerta

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, remarcó que el desarrollo de Vaca Muerta no se limita exclusivamente a Neuquén. Según explicó, la extensión geológica de la formación alcanza el sur mendocino, una región donde ya existen proyectos en marcha y nuevas oportunidades de inversión.

El mandatario provincial señaló además que el avance del desarrollo no convencional está generando un creciente interés de empresas que observan nuevas posibilidades de expansión hacia el norte de la cuenca. Ese movimiento, sostuvo, puede convertirse en un motor para la economía regional.

“La lengua norte de Vaca Muerta está en Mendoza y todos los desarrollos de Neuquén han hecho bien desarrollando el no convencional allí, pero vienen subiendo para el norte todas las inversiones”, aseguró Cornejo.

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Seguridad jurídica y atracción de inversiones

Cornejo también destacó las condiciones institucionales que ofrece Mendoza para atraer capitales vinculados al sector energético. La estabilidad fiscal, el cumplimiento de compromisos financieros y la previsibilidad regulatoria fueron señalados como factores determinantes para el desembarco de nuevos proyectos.

La necesidad de generar condiciones de largo plazo para los inversores fue uno de los temas recurrentes durante el encuentro. Los expositores coincidieron en que los proyectos vinculados a la energía requieren horizontes estables debido a sus elevados montos de inversión y extensos plazos de desarrollo.

Por su dimensión y capacidad productiva, Vaca Muerta se perfila como uno de los activos más relevantes para el crecimiento económico de la región. El desafío planteado consiste en convertir ese potencial en infraestructura, empleo, exportaciones y nuevas oportunidades de integración binacional.