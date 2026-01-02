TGN designó a Carlos Rabuffetti como nuevo director Comercial y de Asuntos Regulatorios

Transportadora de Gas del Norte ( TGN ) anunció la designación de Carlos Luis Rabuffetti como nuevo director Comercial y de Asuntos Regulatorios, cargo que asumirá a partir de este viernes. El ejecutivo reemplazará a Guillermo Cánovas , quien se retira tras más de dos décadas de trayectoria en la compañía.

Rabuffetti es Ingeniero Industrial egresado del ITBA y cuenta con una extensa carrera en el sector energético. Desde 1987 desarrolló funciones de responsabilidad dentro de la Organización Techint, con foco en planificación, desarrollo de negocios y proyectos de infraestructura.

En los últimos años, se desempeñó como Gerente de Desarrollo de Negocios en Tecpetrol, donde estuvo involucrado en el diseño y la ejecución de proyectos de gas y energía en distintos mercados de Latinoamérica.

Carlos Luis Rabuffetti_profesional

Un ciclo de expansión en TGN

La designación de Rabuffetti implica el cierre de una etapa encabezada por Cánovas, quien desarrolló 24 años de carrera en TGN. Desde 2008 ocupó la Dirección Comercial y de Asuntos Regulatorios, liderando procesos clave para el posicionamiento de la transportista en el mercado local y regional.

Durante su gestión, la compañía atravesó distintos ciclos regulatorios y de inversión, manteniendo su rol central en el sistema troncal de transporte de gas natural.

Obras y nuevos activos operados

En paralelo a los cambios en su conducción, TGN viene de años con hitos operativos relevantes. En 2024, la empresa concretó la reversión de las plantas compresoras Ferreyra y Deán Funes, un proyecto clave para modificar el sentido de flujo en la zona central del país, atendiendo criterios de integridad del sistema y seguridad pública.

En ese mismo marco, la transportista comenzó a operar y mantener el Gasoducto de Integración Federal (GIF), que se vincula con las plantas compresoras La Carlota, en el Gasoducto Centro Oeste, y Tío Pujio, en el Gasoducto Norte, integrando infraestructura estratégica para el nuevo esquema de abastecimiento.

“Nuestro proyecto se centró en cómo revertir el flujo en la zona de Córdoba. Esto generó un cambio en la dinámica de trabajo”, explicó Carlos Ranzani, director de Operaciones de TGN. Y agregó: “Quedará asentado que, a partir de este momento, el sistema cambió. Y que la gente de TGN aportó lo suyo para que este cambio fuera posible”.

TGN _ 2.jpg El ingeniero industrial reemplazará a Guillermo Cánovas tras 24 años en la compañía.

Asimismo, TGN también avanzó en la creación de Gasoducto Vicuñas S.A.U., una sociedad destinada a desarrollar un proyecto de transporte de gas natural por ductos para abastecer emprendimientos mineros en Salta, Jujuy y eventualmente Catamarca, una demanda en crecimiento asociada al litio y otros minerales estratégicos.

En paralelo, el Programa de Gerenciamiento de Integridad ejecutó obras sobre el sistema troncal Norte, que incluyeron el reemplazo de revestimientos originales en 19 kilómetros de ductos, pruebas hidráulicas en casi 70 kilómetros de cañerías y adecuaciones en cruces de ríos en Salta, como Las Piedras y Mojotoro.

Primer etapa Reversion Gasoducto Norte - TGN (2).jpg TGN es una compañía clave para transportar el gas de Vaca Muerta al norte argentino y exportar a países vecinos.

La firma opera y mantiene más de 11.300 kilómetros de gasoductos de alta presión y 22 plantas compresoras, transportando alrededor del 40% del gas que circula por los gasoductos troncales del país a través de los sistemas Norte y Centro Oeste.

Su posición geográfica le permite ser el único operador argentino con interconexiones regionales hacia Chile, Brasil, Bolivia y Uruguay. El control accionario de la compañía está en manos de Gasinvest S.A., integrada en partes iguales por Tecpetrol y Compañía General de Combustibles, con el 56% del capital. El resto se distribuye entre SouthernCone Energy Holding Company (24%) y accionistas que cotizan en BYMA (20%).