Se viene el invierno: cuánto creció la producción de gas de Neuquén

Sierra Chata es uno de los bloques más fuertes en el shale gas.

La producción de Vaca Muerta sigue marcando el camino de la nueva etapa de la industria hidrocarburífera . Las empresas siguen incrementando su actividad en sus proyectos y Neuquén se encamina a ser la llave para abastecer la demanda de gas para los días más fríos.

Según el reporte del Ministerio de Energía de la provincia, la producción de gas en febrero fue de 97,79 millones de metros cúbicos diarios, con un aumento del 7,14% respecto a enero y una suba interanual del 0,18%. Sin embargo, el acumulado de enero y febrero presenta una leve caída del 0,55% en comparación con el mismo período de 2025.

El incremento mensual en gas se vincula principalmente al desempeño de áreas como Sierra Chata, Rincón del Mangrullo, Aguada de la Arena, Loma La Lata – Sierra Barrosa, Aguada Pichana Este y Aguada Pichana Oeste.

El gas no convencional de Neuquén

El segmento no convencional continúa siendo predominante en la matriz productiva. En febrero, representó el 96,92% de la producción de petróleo, con 585.182 barriles diarios, y el 90,01% en gas, con 88,02 millones de metros cúbicos diarios.

Dentro de este segmento, el shale gas aportó el 80,03% del total provincial, mientras que el tight gas representó el 9,99%, consolidando el rol estratégico de estos recursos en el desarrollo energético de la provincia.

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El impulso del shale oil

En cuanto a la producción de petróleo, Neuquén alcanzó en febrero de 2026 los 603.793 barriles diarios, lo que representa una leve disminución del 1,13% en comparación con enero. No obstante, en términos interanuales, se registró un incremento del 30,36% respecto al mismo mes de 2025. En el acumulado del primer bimestre, la producción creció un 31,23% frente a igual período del año pasado.

La variación mensual se explica principalmente por la baja en áreas como Loma Campana, La Angostura Sur I, La Amarga Chica, Rincón de Aranda y Bajo del Toro Norte.

Otro indicador top de Vaca Muerta

La roca madre rompe todos los estándares y se prepara para seguir empujando su techo de cara a una nueva etapa marcada por las exportaciones. Un parámetro para medir los proyectos en la formación son las etapas de fractura.

Según el informe de Luciano Fucello, country manager de NCS Multistage, en febrero se realizaron 2.371 punciones, lo que significó una leve baja del 1,25% con respecto a enero. Las punciones se repartieron entre 464 destinas al gas y 1907 vinculadas al petróleo.

Además, la marca se acomodó en el podio de los mejores registros del fracking de Vaca Muerta. La cifra más alta fue de 2.588 punciones y se registró en mayo del año pasado. Le sigue la marca alcanzada en enero cuando se anotaron 2.401 etapas de fractura.