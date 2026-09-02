Neuquén lanzará en noviembre una nueva ronda de licitación por el gas de Vaca Muerta

Mientras todavía se procesan los resultados de la primera convocatoria del año , Gas y Petróleo (GyP) del Neuquén ya puso la mirada en el próximo movimiento: una nueva licitación en Vaca Muerta que se lanzaría antes de que termine 2026 y que apunta directamente a la ventana gasífera de roca madre .

La Ronda 1/2026, cuyas ofertas se abrieron el 19 de agosto, dejó un total de veinte propuestas presentadas por diez empresas para ocho de las quince áreas ofrecidas. La ronda exploratoria Neuquén mostró interés concreto, pero también varias zonas que no lograron despertar apetito inversor.

Phoenix Global Resources – Continental Resources fue la firma más activa, con seis ofertas distribuidas entre Águila Mora Noreste, Corralera Noreste, Corralera Noroeste, Corralera Sur, La Tropilla I y Santo Domingo II. Detrás aparecen Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) y Aldyl Argentina, cada una con tres ofertas por áreas hidrocarburíferas.

La Tropilla I fue el área más disputada, con cuatro oferentes compitiendo por ese bloque. Le siguieron Águila Mora Noreste, Corralera Noreste y Santo Domingo II, con tres propuestas cada una. Solo Chasquivil Sur recibió una única oferta, sin competencia entre oferentes.

Siete áreas se quedaron sin propuestas

Cerro Avispa Norte, Cerro Avispa Sur, Cerro Partido Este, Curamhuele, El Corte, La Hoya y Totoral Este no recibieron ninguna oferta en esta convocatoria. Según GyP, son áreas sin ofertas que podrán volver a aparecer en futuras licitaciones si cambia el interés técnico o financiero de las petroleras.

Desde la compañía provincial explicaron que la concentración geográfica de las propuestas responde pura y exclusivamente a decisiones de inversión propias de cada empresa, y no a condiciones impuestas por el pliego. Es una lectura que intenta bajarle el tono a las áreas desiertas de la ronda.

Ahora empieza la etapa más burocrática: GyP pedirá a algunos oferentes que subsanen errores formales o respondan pedidos de aclaración, tal como habilita el artículo 12.3 del Pliego de Bases y Condiciones. Recién después se abrirán los Sobres B, previstos para la tercera semana de septiembre.

Vaca Muerta: mientras cierra la Ronda 1, GyP ya define la convocatoria por el gas.

La evaluación económica de los Sobres B combinará cuatro variables: la participación de GyP en el proyecto, el incremental de regalías ofrecido, el nivel de actividad comprometido y el bono de acceso propuesto por cada empresa. Con esa fórmula surgirá la oferta económicamente más conveniente para cada área.

Eso no garantiza nada todavía. La apertura de los Sobres B no implica adjudicación automática, y la decisión final quedará en manos del Directorio de GyP. Si todo se encamina según lo previsto, los contratos se firmarían en octubre y los decretos aprobatorios saldrían entre noviembre y diciembre.

La apuesta ya está puesta en el gas

En paralelo a todo este trámite, GyP confirmó que trabaja en la selección de áreas para la Ronda 2/2026, pensada específicamente para la exploración de gas en Vaca Muerta. El foco esta vez estará puesto en la ventana gasífera de la roca madre, a diferencia de la mezcla de fluidos que caracterizó a la primera convocatoria.

Asimismo, según remarcaron, el cronograma que manejan en la empresa ubica el lanzamiento de esta nueva ronda para fines de noviembre de 2026, con la presentación de ofertas recién proyectada para abril de 2027. Un proceso que busca dar continuidad al Plan Exploratorio Neuquén y sumar inversiones a la cuenca.