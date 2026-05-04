Mega puso en marcha del nuevo tren de fraccionamiento en su planta en Bahía Blanca

Compañía Mega avanza en la puesta en marcha del Nuevo Tren de Fraccionamiento (NTF) en su planta de Bahía Blanca . El proyecto estratégico busca ampliar la capacidad productiva y consolidar su posición en la cadena de valor del gas natural y los líquidos asociados de Vaca Muerta .

El desarrollo de esta nueva infraestructura forma parte de un plan de expansión que coincide con el 25° aniversario de la empresa. La inversión, que asciende a 260 millones de dólares , apunta a fortalecer los activos operativos y acompañar el crecimiento sostenido del shale argentino.

Según destacó el CEO Tomás Córdoba, la iniciativa permitirá incrementar significativamente la producción de líquidos. La compañía proyecta un aumento de hasta el 50%, consolidando su rol en la transformación del recurso en productos exportables con mayor valor agregado.

Un salto productivo en Bahía Blanca

La obra del nuevo Tren de Fraccionamiento fue ejecutada bajo modalidad EPC por AESA, empresa vinculada a YPF, y ya ingresó en una etapa decisiva. En los últimos días, la compañía confirmó la finalización del montaje de equipos clave y el inicio de pruebas operativas.

Estos avances marcan el comienzo de la fase de puesta en marcha, un proceso que permitirá validar el funcionamiento del sistema antes de su entrada en operación plena. Desde la empresa señalaron que cada hito refleja la coordinación técnica y el compromiso de los equipos involucrados.

En términos operativos, el nuevo tren permitirá ampliar la capacidad de procesamiento de líquidos del gas natural, especialmente propano, butano y gasolina natural, productos con fuerte demanda en mercados internacionales. En una primera etapa, se espera un incremento cercano al 20% en estos volúmenes.

Planta Bahía Blanca Compañía Mega (1) Mega entra en fase clave con su nuevo tren de fraccionamiento.

El impacto en el midstream de Vaca Muerta

El proyecto se inscribe en un contexto de fuerte crecimiento del midstream, impulsado por la expansión del shale. Actualmente, Mega procesa cerca del 40% del gas de la Cuenca Neuquina, lo que la posiciona como un actor central en el sistema energético.

Especialistas del sector destacan que el aumento de la producción de petróleo tiene un efecto directo sobre la disponibilidad de líquidos recuperables. Por cada incremento significativo en el upstream, crece la necesidad de infraestructura para capturar y procesar esos recursos.

En esa línea, el director de Midstream Gas y GLP de YPF, Pedro Locreille, subrayó que la expansión de capacidad es clave para evitar cuellos de botella y aprovechar el potencial de exportación de los NGLs. Obras como la de Mega aparecen como fundamentales para sostener ese crecimiento.

Exportaciones y generación de divisas

Actualmente, la compañía produce unas 4.800 toneladas diarias de líquidos, que se transportan desde Loma La Lata hasta Bahía Blanca a través de un poliducto de 600 kilómetros. Con el NTF, se sumarán hasta 2.300 toneladas adicionales por día.

El destino principal de este crecimiento será el mercado externo. La empresa ya exporta cerca del 50% de su producción y prevé incrementar su facturación con la nueva capacidad, con un potencial adicional de hasta 250 millones de dólares en distintas etapas del proyecto.

En paralelo, Compañía Mega avanza con una segunda etapa de expansión que fue presentada bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Esta fase contempla desembolsos adicionales por unos 360 millones de dólares para ampliar el sistema integral de procesamiento.

El objetivo es incrementar la capacidad de separación, transporte y fraccionamiento de líquidos del gas natural, en línea con las proyecciones de crecimiento de Vaca Muerta. La iniciativa busca anticiparse a la mayor disponibilidad de recursos y evitar restricciones operativas.