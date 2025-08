Brasil: inauguran la mayor central termoeléctrica de gas de América Latina

Inauguramos hoje, no Rio de Janeiro, a UTE GNA II, a maior usina termelétrica a gás natural da América Latina. Projeto estratégico do Novo PAC, esta usina tem capacidade para atender 8 milhões de residências.



A usina gera energia com menos emissões, e foi projetada para operar… pic.twitter.com/Miuqceq6Tj